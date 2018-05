Poll: Welke van deze tien koninklijke trouwjurken vind jij de mooiste? DBJ

18 mei 2018

10u30 0 Royalty Zaterdag treden Meghan Markle (36) en Prins Harry (33) in het huwelijksbootje. Hoe Meghan er dit weekend uit zal zien, blijft een groot geheim, maar zeker is dat ze zal aantreden in een lang rijtje Europese vorsten. Welke bruid had volgens jou de mooiste jurk?

1. Kroonprins Charles van Engeland en Diana Spencer (1981)

Kroonprins Charles van Engeland trouwde in 1981 met burgermeisje Diana Spencer. 750 miljoen kijkers zagen Diana flaneren met haar zijden jurk van de Britse ontwerpster Elisabeth Emanuel. De jurk, inclusief sleep van 7,6 m werd in 1981 geschat op een waarde van 9000 pond. Vandaag is de jurk zowat onbetaalbaar.

2. Prins Filip van België en Mathilde d'Udekem d'Acoz (1999)

De Belgische kroonprins trouwde op zijn 39ste met jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz. Haar trouwjurk met opstaande kraag was het ontwerp van Edouard Vermeulen van het modehuis Natan. De diadeem kwam uit het bezit van koningin Astrid.

3. Prins Haakon van Noorwegen en Mette-Marit Tjessem Høiby (2001)

Mette-Marit, het burgermeisje dat voor de trouw al een kind had met een drugscrimineel uit het dance-milieu, droeg een erg eenvoudige trouwjurk van Ove Harder Finseth. Dit om te laten zien dat ze haar plaats kende. Roomkleurige zijde en een sluier van zes meter die geïnspireerd is op de Vettisfossen, een van de beroemdste watervallen van Noorwegen.

4. Prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta (2002)

Het Italiaanse modehuis Valentino ontwierp de bruidsjurk van de Argentijnse Maxima. De jurk werd gemaakt uit het delicate Mikado-zijde, een zware stof, maar verfijnd genoeg voor een koninklijk huwelijk. Haar sleep? Die bleef met vijf meter eerder bescheiden in koninklijke normen.

5. Prins Frederik van Denemarken en Mary Elizabeth Donaldson (2004)

De Australische bruid koos de Deense ontwerper Uffe Frank voor haar satijnen trouwjurk. Met een boothals en lange mouwen leek de jurk rechtstreeks uit de 18de eeuw geflitst, maar er zijn toch voldoende moderne elementen.

6. Prins Felipe en Laetizia Ortiz Rocasolano (2004)

De Spaanse kroonprins Felipe vroeg de voormalige journaliste Laetizia ten huwelijk met een ring van 'slechts' 4000 euro, maar zijn gemalin ging helemaal uit de bocht met een trouwkleed van maar liefst 8 miljoen euro. Ze ging ervoor aankloppen bij de Spaanse ontwerper Manuel Pertegaz. De jurk was gemaakt uit witte zijde en de borduursels van Franse lelies en korenaren in goud- en zilverdraad.

7. Prins William en Kate Middleton (2011)

Tenzij de krasse kroonprins Charles er een stokje voor steekt, wordt Prins William de volgende koning van Engeland. Zijn bruid Kate Middleton droeg een creatie van de Britse modeontwerpster Sarah Burton. De satijnen jurk heeft een kanten handwerk lijf met details die de volkeren van het Verenigd Koninkrijk symboliseren.

8. Albert II van Monaco en Charlene Wittstock (2011)

Charlene droeg een witte, felglinsterende jurk van Giorgio Armani met een twintig meter lange sleep. De japon is gebroken wit met bloemvormige borduursels. De jurk bevat maar liefst 20.000 parels, 30.000 goudkleurige steentjes en 40.000 Swarovski kristallen.

9. Groot Hertog Guillaume van Luxemburg en Stephanie de Lannoy (2012)

De Belgische gravin Stéphanie de Lannoy droeg op haar huwelijk een ontwerp van het Libanese modehuis Elie Saab. In de trouwjurk kropen 3.200 uur borduurwerk en 700 uur naaiwerk. 10.000 meter zilverdraad, 50.000 parels en 80.000 lovertjes werden ervoor gebruikt. De sleep was ongeveer 5 meter lang.

10. Prins Carl Philip en Sofia Hellqvist (2015)

Ontwerper Ida Sjöstedt ontwierp de trouwjurk waarin de Zweedse realityster Sofia Hellqvist prinses Sofia werd. Crêpe zijde, kant en organza in drie tinten wit. Leuk detail: de verrassing zat aan de achterkant waar de jurk. Die was net genoeg uitgesneden om haar tattoo te laten zien. Ze had al een paar tattoos laten weghalen, maar echtgenoot Carl Philip stond erop dat ze haar zon hield én liet zien.

