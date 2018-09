Politie spoort hondje van prins Carl Philip en prinses Sofia op MVO

07 september 2018

09u47 0 Royalty De politie moest er dinsdag aan te pas komen om het gezin van prins Carl Philip te herenigen. Siri, het hondje van de Zweedse prins en zijn vrouw prinses Sofia, was zonder medeweten van de baasjes aan de wandel gegaan.

Tegen de tijd dat de politie de border terriër tijdens een patrouille spotte, was Siri uitgeput. Terwijl de viervoeter in slaap viel in de armen van een agente werden de prins en prinses ingelicht dat Siri gevonden was. Toen de agenten op het bureau in het Stockholmse stadsdeel Norrmalm aankwamen, keken ze verbaasd op dat Carl Philip en Sofia daar op het beestje stonden te wachten. "We zijn er ook voor prinsen en prinsessen", schreef het korps op Instagram bij een foto met Carl Philip en Sofia.

Met name Sofia zat in de rats toen ze merkte dat Siri alleen op avontuur was gegaan. De prinses is bijzonder gehecht aan de viervoeter, die sinds 2013 bij de prins en prinses woont. "Het is een dierbaar familielid", liet hofwoordvoerster Margareta Thorgren weten.