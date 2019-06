Pippa’s steenrijke echtgenoot redt haar broer James van de afgrond Zo zorgt de Schoonfamilie van prins William voor elkaar... én voor de troon van Kate Middleton Redactie

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty James (32), de jongere broer van Kate (37) en Pippa Middleton (35), heeft een lief. ‘Eindelijk’ moet koningin Elizabeth (93) denken. Na het huwelijk van William en Kate was James even één van de meest begeerde Britse vrijgezellen. Tot decadente foto’s van hem uitlekten en hij op z’n donder kreeg van een woedende Queen. Sindsdien houdt James zich in alle discretie bezig met het opstapelen van schulden.

‘De nieuwe Richard Branson’, zo liet James Middleton zich tien jaar geleden ­omschrijven. Net als de inmiddels 68-jarige stichter van het Virgin-­imperium, bakte James er niks van op school en had hij wat succes met het eerste bedrijfje dat hij oprichtte, de Cake Kit Company. Veel meer gelijkenissen zijn er niet. Branson is vandaag een multimiljardair, terwijl James als mislukte zakenman grossiert in verlieslatende projecten.

Dure kinderfeestjes

Als Kate en William niet verliefd waren geworden in 2002, toen ze samen studeerden in het Schotse stadje St Andrews, hadden we nooit van de familie Middleton gehoord. Geholpen door hun drie kinderen zouden vader Michael en moeder Carole misschien nog steeds zelf de bestellingen van hun onlinewinkel Party Pieces inpakken. Door Kates relatie met de tweede - na kroonprins Charles (70) - in lijn voor de Britse troon, raakte hun website in artikelen voor kinderfeestjes bekend bij alle Britse huishoudens en ging de omzet door het dak. Vandaag wordt de waarde van Party Pieces op zo’n 50 miljoen euro geschat.

Begeerlijke derrière

Op het huwelijk van Kate en William droeg zusje Pippa een dermate flatterende jurk dat zij de bijnaam ’s werelds meest begeerlijke derrière kreeg. Die bekendheid legde haar geen windeieren. Twee jaar geleden trouwde Pippa met James Matthews (43), een avontuurlijke bankier die fortuinen verdient met zijn eigen hefboomfonds. Dankzij haar man leidt Pippa nu een prinsessenleven dat ze zich nooit had kunnen veroorloven met haar eigen beperkte talenten. Ze werkte parttime voor het bedrijf van haar ouders, had even een job als partyplanner en schreef een geflopt boek over het geven van feestjes. Door haar huwelijk heeft ze nu de hoogste troefkaarten in handen. Partygirl Pippa is gesetteld en zal op een dag zelfs toetreden tot de Schotse adel. Haar schoonouders zijn immers Laird en Lady van Glen Affric.

Keukentroep

Kakkenestje James was altijd hét zorgenkind van Carole en Michael Middleton. Met de hakken over de sloot slaagde hij erin om zijn middelbare school af te maken, maar tijdens z’n eerste jaar milieustudies aan de universiteit van Edinburgh klapte hij de boeken definitief dicht. In het vliegtuig op weg naar huis kreeg hij het idee om een cakefirma op te richten. Via de website van zijn ouders begon hij pakketten te verkopen voor thuisbakkers, maar hij stond ook zelf in de keuken van zijn moeder om gepersonaliseerde taarten te maken op bestelling. ‘Tot 14 uur per dag’, pochte hij. Omdat hij zo onwaarschijnlijk veel troep maakte, zette een wanhopige mama Carole uiteindelijk een keukencontainer in de tuin zodat ze geen last meer had van James.

Uitgekleed

James hield vol dat hij absoluut niet wou profiteren van de koninklijke Kate-connectie, maar toen hij een taart maakte met het portret van prinses Diana erop, kreeg hij het aan de stok met de Queen. Daarna lekten foto’s van hem uit, poedelnaakt in een zetel, in een homo-pose en zelfs in een jurk van Kate. De koninklijke familie liet weten dat ze niks meer te maken wilde hebben met de decadente James. En het Britse publiek deelde die mening. Om de verliezen te beperken, moest James eerst zijn Cake Kit Company opdoeken. En zijn meest recente bedrijfje Boomf - dat gepersonaliseerde marshmallows en ontploffende verjaardagskaarten maakt - heeft al zo’n 4 miljoen euro aan verliezen opgestapeld.

Therapie

Volgens James Middleton zijn die verliezen het gevolg van zijn dyslexie, zijn ADHD en zijn aanleg tot depressies. ‘Ik krijg voortdurend de meest originele ideeën’, zegt hij. ‘Maar ik heb het moeilijk met de dagelijkse leiding van een bedrijf.’ James gaat nu wekelijks naar zijn therapeut en krijgt hulp van zijn schoonbroer. Voor de som van 110.000 euro heeft Pippa’s echtgenoot James Matthews zich ingekocht bij Boomf, maar hij is geenszins van plan de hele schuldenput te dempen. Om zijn getroebleerde schoonbroer uit de miserie te helpen, heeft hij de man nu een job gegeven op Glen Affric, het Schotse domein van de familie Matthews.

10.000 euro per nacht

David Matthews, de vader van James, maakte fortuin met de handel in occasiewagens en baat nu luxehotels uit. Eden Rock, op het Caraïbische eiland St. Barths, is het vlaggenschip van zijn imperium. En in 2008 kocht hij het Schotse jachtslot Glen Affric met een natuurgebied van 5.000 hectare. Dat domein kan afgehuurd worden voor feesten of opnamen aan 10.000 euro per nacht. ‘Ik was al bevriend met James toen zijn ouders Glen Affric kochten’, zegt James Middleton. ‘Bij mijn eerste bezoek wilde ik er al zwemmen, kleiduifschieten en picknicken tussen de grazende herten.’

Dure maatpakken

James Matthews betaalt het zorgenkindje van de Middletons nu om zijn goesting te doen, maar vooral om z’n schoonzus Kate niet verder in verlegenheid te brengen. Sinds kort is James Middleton dus ‘gastheer’ op Glen Affric: hij ontvangt de huurders - in dure maatpakken van Savile Row - en maakt hen wegwijs op het domein. En dankzij de hulp van een kok, een butler en een natuurgids, houdt hij tijd over om zich te amuseren. ‘Zelf begin ik elke dag met een duik in het meer’, zegt hij. ‘Ook als het sneeuwt of stormt.’ Vroeger zou James die duik in z’n ­blootje hebben genomen, nu doet hij dat in zwembroek of ’s winters in een wetsuit.

Koninklijke satelliet

Ook op intiem vlak heeft James rust gevonden. Hij is een jaar samen met Alizée Thévenet (29), een financieel analiste van Franse origine die o.a. in België heeft gestudeerd. Ze werkt al vijf jaar in de Londense City en leerde James kennen in een bar. James heeft Alizée al voorgesteld aan zijn ouders en tijdens een vakantie in het Eden Rock Hotel op St. Barths heeft ze Pippa ontmoet én de familie Matthews, die onmisbaar geworden is voor James. Sinds hij z’n leven weer op de rails heeft, wordt hij niet meer gemeden door de koninklijke familie. James werd uitgenodigd voor het huwelijk van Harry en Meghan, en hij mocht met Alizée naar het trouwfeest van lady Gabriella Windsor, de dochter van prins Michael van Kent. Kortom, ongeleid projectiel James heeft zijn baan rond de Britse kroon gevonden en doet daar nu zijn voordeel mee.