Pippa Middleton onthult naam van pasgeboren zoontje

11 november 2018

17u39

Pippa Middleton, zus van Catherine, heeft de naam onthuld van haar pasgeboren zoontje. In de Daily Mail laat ze weten dat haar kindje de naam Arthur Michael William Matthews draagt. En die naam heeft een speciale betekenis.

Pippa en haar echtgenoot James Matthews verwelkomden het jongetje vorige maand. De naam Michael komt van de vader van Pippa, en de jongere broer van James, die in 1999 stierf tijdens het beklimmen van de Mount Everest. Na zijn dood begon Matthews met het ophalen van geld voor arme gebieden in Afrika en Azië in de vorm van de Michael Matthews Foundation.

Pippa beviel in hetzelfde ziekenhuis als haar zus Catherine, en dat gebeurde slechts enkele uren nadat Prins Harry en Meghan Markle hun eigen zwangerschap hadden aangekondigd.