Pippa Middleton is bevallen van haar eerste kindje DBJ

16 oktober 2018

17u21 0 Royalty Pippa Middleton (35), de jongere zus van Kate, is bevallen van haar eerste kindje. Ze kreeg een jongen.

Pippa (35) stond voor het eerst in de spotlights, toen ze in 2011 als getuige optrad bij het huwelijk van haar zus met Prins Wiliam. De hertog van Cambridge is de tweede opvolger voor de Britse troon, na zijn grootmoeder.

Een woordvoerder van Prins William en Kate zegt dat de twee heel ‘enthousiast’ zijn voor Pippa en haar man. Pippa is vorig jaar getrouwd met James Matthews, die in de financiële wereld werkt.