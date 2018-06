Pippa Middleton bevestigt zwangerschap SD

08 juni 2018

09u28 0 Royalty De Britse prins William en zijn vrouw Kate worden voor het eerst oom en tante. De zus van Kate, Pippa Middleton, is zwanger van haar eerste kindje, zo bevestigt ze zelf in haar column voor Waitrose Kitchen Magazine.

Al langer deden geruchten de ronde dat de 34-jarige Pippa zwanger is, en vandaag bevestigt ze het nieuws. Pippa trouwde in mei vorig jaar in Englefield met bankier James Matthews. In haar column schrijft ze dat ze, in tegenstelling tot haar zus, géén last heeft van ochtendmisselijkheid. Ze is ondertussen al een goeie twaalf weken zwanger.

Vorige maand was het paar aanwezig op het huwelijk van Williams broer Harry met Meghan Markle, een babybuikje was er toen nog niet te bespeuren.