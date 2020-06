Pijnlijk: zoveel kostte het verblijf van Harry en Meghan de Canadese belastingbetalers MVO

16 juni 2020

18u54

Bron: Daily Mail 0 Royalty Ondanks het luide protest van de Canadezen krijgen de belastingbetalers wel degelijk de rekening van Harry en Meghans trip naar British Columbia voorgeschoteld. Uit onderzoek blijkt dat het gaat over een totaalbedrag van 40.000 dollar, ofwel zo’n 36.600 euro.

Dat bedrag werd berekend door de Canadian Taxpayers Federation vanaf het moment dat het royalty-koppel naar Canada vluchtte na de Megxit. Het gaat over de periode tussen november 2019 en januari 2020. Om precies te zijn gaven zij een bedrag aan van 56.384,52 Canadese dollar. Dat zou gebruikt zijn om de beveiligingskosten van prins Harry, Meghan en hun zoontje Archie te dekken. De voorziening van security voor het koppel en wie zou moeten opdraaien voor de kosten was maandenlang een controversieel onderwerp. Uiteindelijk werd beslist dat de kosten verdeeld zouden worden tussen de UK en Canada, gezien zowel Canadese Mounties als Britse agenten werd ingeschakeld om de royals in de gaten te houden.

De Canadian Taxpayers Federation benadrukt dat het bedrag in realiteit nog hoger ligt, omdat reis- en maaltijdkosten nog niet werden verrekend en omdat de beveiligingskosten van februari en maart nog niet werden meegeteld. Op 14 maart dit jaar ruilden Harry en Meghan British Columbia in voor Los Angels, waar ze momenteel nog altijd verblijven. Na die datum hoeven hun kosten dus niet meer betaald te worden door de Canadezen.

Tegenstand

Die rekening lokte felle reacties uit bij de bevolking, maar ook bij de regeringsleiders. Politica Bernadine Chapman maakte op Twitter al bekend dat ze niet om het bedrag kan lachen. “We gaan het hier nog grondig over hebben. Die twee hebben het potentieel om ons bakken vol geld te kosten!”

Het gerucht gaat dat de Canadese afkeer voor het betalen van de rekeningen één van de redenen was dat de hertog en hertogin van Sussex beslisten om naar de Verenigde Staten te verhuizen.

