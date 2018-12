Piers Morgan: “Meghan Markle gebruikte mij voor haar carrière” TK

Bron: ANP 0 Royalty Piers Morgan heeft in zijn column in de Daily Mail fel uitgehaald naar Meghan Markle, met wie hij jaren geleden bevriend was. Volgens de Britse presentator gebruikte Meghan hem alleen als opstapje voor haar carrière als actrice.

De twee kwamen in 2015 met elkaar in contact via Twitter. Piers besloot een aantal sterren van de Amerikaanse dramaserie Suits te volgen op Twitter, waaronder Markle. "Binnen een paar minuten stuurde ze mij een privé-bericht terug: ‘Hallo daar, dank voor het volgen. Ik ben een grote fan van jou!’", schrijft Piers in zijn column. "Ik antwoordde en de maanden daarop stuurden we elkaar geregeld berichtjes."

In 2016 zagen ze elkaar voor het eerst in een pub in Londen. "We hadden een hele gezellige tijd", schrijft Piers over de tijd waarin Meghan amper nog bekend was. "Ze vroeg me advies over haar carrière en de media en zei dat ze graag eens in ‘Good Morning Britain’ wilde komen als ze weer in Londen was. In de taxi terug schreef ze op Twitter hoe leuk ze het vond om haar vriend - ik - weer te zien."

B-actrice

Maar direct na die ontmoeting was het over met de vriendschap. "Meghan ging die avond naar een diner waar ze prins Harry ontmoette. Ze ging met hem op date en daarna heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Geen woord." Piers is laaiend op het "onbeleefde gedrag" van de huidige vrouw van Harry. "Ik ben door een b-actrice gebruikt om haar carrière een boost te geven. Toen een belangrijker en invloedrijker persoon in beeld kwam, prins Harry in dit geval, werd ik meteen gedumpt", klaagt hij.

Piers zegt niet verbaasd te zijn dat er verhalen de ronde doen dat Meghan die zich zou gedragen als een veeleisende diva die het personeel tot waanzin drijft. "Vanwege de ongelukkige ervaring die ik met haar heb gehad, verrast dat me helemaal niet.”