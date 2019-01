Petekind van prins Charles gaat trouwen met een zeemeermin KD

25 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Royalty Nicholas Knatchbull (37) is een petekind van prins Charles en behoort tot de hoogste Britse adel. Hij is verloofd met een zeemeermin. Dat schrijft TV Familie.

Hij is erfgenaam van het Mountbatten-fortuin dat zo’n 100 miljoen euro bedraagt. Wel, deze edelman heeft zich verloofd. Nicholas, die de titel Lord Brabourne draagt, gaat trouwen met Ambre Saint-Clare, een model en artieste die vooral als zeemeermin actief is. ‘Mermaiding’ is al een tijdje een hype, sommige ­beoefenaars vóelen zich ook echt een zeemeermin en willen hun staart liefst constant dragen. Ook de verloofde van Nicholas is zo’n type. Geen wonder dat in Britse adellijke kringen nogal wat wenkbrauwen worden gefronst.

(lees verder onder de foto)

Drugs en tattoos

Nicholas is zelf overigens geen alledaagse figuur. Hij heeft absoluut geen zin in een loopbaan in het bankwezen, zoals zijn voorouders. Integendeel, hij ziet zich eerder carrière maken in de muziek. ­Onder de artiestennaam Five ­Dimensional Nick heeft hij al ­enkele nummers opgenomen. ­Helaas zonder al te veel ­succes. ­Nicholas kampte vroeger trouwens met een drank- en drugsverslaving en liet zowat zijn hele lijf vol tatoeëren. Niet meteen iets wat je van een halve royal ­verwacht. Op de prestigieuze kostschool Eton was hij bovendien de studiebegeleider van de jonge prins William. En nu heeft hij zich dus verloofd met een zeemeermin.