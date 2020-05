Personeel koningin Elizabeth werkt in ploegendienst tijdens crisis MVO

30 mei 2020

17u16 0 Royalty Het paleispersoneel dat in direct contact is met koningin Elizabeth (94) en prins Philip (98) werkt vanwege de coronacrisis in een bijzondere ploegendienst, zo melden Britse media. Het gaat om 24 mensen die in twee ploegen van twaalf om de beurt drie weken achter elkaar intern zijn op Windsor Castle.

Na de drie weken dienst hebben de personeelsleden twee weken vrij. Alvorens ze weer in het kasteel aan de slag gaan, moeten ze een week in quarantaine en worden ze getest op het coronavirus. Op deze manier denkt het paleis de hoogbejaarde Queen en haar man, die volgende maand 99 jaar hoopt te worden, te kunnen afschermen van besmetting.

De koningin, die al sinds maart in Windsor in isolatie wordt gehouden, ontvangt ook geen bezoekers. De wekelijke contacten met premier Boris Johnson verlopen telefonisch en ook met haar Australische, Canadese en Nieuw-Zeelandse premiers heeft Elizabeth alleen via de telefoon gesproken.

Geloofsbrieven

Het aanbieden van geloofsbrieven, vast onderdeel op de koninklijke agenda, is opgeschort en ook worden geen onderscheidingen uitgedeeld en zijn de gebruikelijke tuinfeesten bij Buckingham Palace geschrapt. Onduidelijk is nog of de koningin eind juli zoals gewoonlijk naar haar buitenverblijf Balmoral in Schotland kan gaan.

De algehele reisbeperkingen zullen tegen die tijd wellicht zijn opgeheven, maar vraag is of de vorstin en haar man daar op dezelfde wijze afgeschermd kunnen worden. Haar oudste zoon prins Charles bevindt zich wel in Schotland, waar hij zich met vrouw Camilla heeft geïsoleerd.

