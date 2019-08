Pech voor Queen Elizabeth: de koninklijke jacht op sneeuwhoenen mag niet doorgaan TK

14 augustus 2019

11u36

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth ziet zich genoodzaakt om het traditionele sneeuwhoen-jachtseizoen op kasteel Balmoral in Schotland te annuleren. De dieren hebben namelijk zwaar te lijden gehad onder slecht weer, teken en insecten, zo schrijft de Daily Express. Om hun gedecimeerde aantal de kans te bieden te herstellen, mag er op het landgoed niet gejaagd worden.

Verschillende leden van het Britse koninklijk huis zullen daar volgens de krant flink van balen. Prins Philip schiet niet meer vanwege hartproblemen, maar prins Charles, zijn broers en zussen en zijn kinderen doen dat nog wel. Ook prins George, het zoontje van William en Catherine, is al eens een kijkje komen nemen tijdens de jacht.

Meghan, de hertogin van Sussex, zal waarschijnlijk minder bedroefd zijn over het nieuws. De vrouw van prins Harry schijnt geen fan te zijn van de traditie. In de kerstperiode ging zelfs het gerucht dat ze haar man had verboden om aan de traditionele jacht op Tweede Kerstdag deel te nemen. Dat bleek niet te kloppen: Harry was gewoon aanwezig.

Vorig jaar werd de jacht op Balmarol al ingeperkt vanwege vergelijkbare problemen met het aantal vogels.