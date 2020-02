Paola redt magnoliaboom in de voortuin van ouderlijk huis in Rome PhG

19 februari 2020

00u00 0 Royalty Koningin Paola heeft een magnolia, die al sinds haar jeugd voor het ouderlijk huis in Rome staat, kunnen redden van de kap. De boom was te groot geworden en vormde een veiligheidsrisico. Maar de smeekbede van Paola heeft geholpen.

In de Via Jacopo Peri in Rome ligt de Casa Ruffo, een statige okergele patriciërswoning waar koningin Paola een groot deel van haar jeugd doorbracht. Ze woonde in de Italiaanse hoofdstad tot haar huwelijk met Albert. Het gebouw is vandaag opgedeeld in verschillende appartementen. Eén daarvan is eigendom van Paola en Albert. Naar verluidt kochten ze het kort voor de troonsafstand van de vorst. Het koppel brengt er elk jaar wel enkele weken door, vooral in de wintermaanden.

Al toen ze kind was, keek Paola - nu 82 jaar oud - vanuit haar kamer graag naar de magnolia. Groot was haar verbazing toen ze vorige maand vernam dat de vereniging van medeëigenaren, onder meer de eigenaren van een sportwinkel en een communicatiebureau op het gelijkvloers, van plan was de boom te laten kappen. Hij is inmiddels zo groot en weelderig dat hij de omheining van het gebouw dreigt te beschadigen én een gevaar vormt voor voetgangers die passeren.

Jeugdvriend

De koningin riep haar neef en jeugdvriend Fulco Pratesi ter hulp. Hij is erevoorzitter van de natuurvereniging World Wildlife Fund (WWF) Italië en journalist bij de krant 'Corriere della Sera'. In een veelgelezen artikel onder de titel 'Laten we de magnolia van koningin Paola van België redden' gaf hij een hele reeks argumenten waarom de boom moest blijven staan. "Mijn ervaring als wandelaar in Rome leert dat ook het drastisch snoeien van een magnolia niet leidt tot het afsterven maar tot een nog mooiere boom. Er zijn al zoveel bomen verdwenen uit onze stad", zo schreef de neef van Paola.

De eigenaren van het gebouw hebben zopas beslist de magnolia niet te vellen, maar te laten snoeien. Ongetwijfeld heeft de oproep van de koningin der Belgen voldoende gewicht in de schaal gelegd.