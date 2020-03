Paniek in Buckingham Palace: medewerker heeft corona en prins Charles in quarantaine TK

22 maart 2020

16u08

Bron: ANP 0 Royalty De l eden van het Britse koningshuis maken zich zorgen over hun gezondheid, melden de zondagskranten in Groot-Brittannië. Een medewerker van Buckingham Palace testte positief op het coronavirus, en daarnaast zou prins Charles (71) in dezelfde ruimte zijn geweest als prins Albert van Monaco, die eveneens geïnfecteerd is door het virus.

Het is onduidelijk of de besmette medewerker van Buckingham Palace direct contact heeft gehad met koningin Elizabeth (93). Tabloid The Sun weet echter te melden dat de Queen nog niet vertrokken was naar Windsor Castle, op zo’n 30 kilometer van Londen, toen de besmetting aan het licht kwam.

Koningin Elizabeth reisde vorige week al af naar Windsor Castle voor de paasvakantie. Dat is een week eerder dan in de planning stond. Zij en haar man prins Philip (98) hopen daar het virus te ontlopen. Als de situatie in hun land verslechtert, zijn er plannen om de twee naar hun buitenverblijf in Sandringham te brengen. Toekomstige afspraken worden dag per dag bekeken, en zullen afhangen van de dagelijkse gezondheidsadviezen die de vorstin krijgt.

Charles in quarantaine

Haar zoon prins Charles heeft zichzelf intussen in isolatie gezet. Dat meldt ITV. De 71-jarige prins heeft daarvoor gekozen omdat hij in dezelfde ruimte is geweest als prins Albert van Monaco. Die werd vorige week positief getest op het virus. Charles heeft in een eerder stadium al zijn agenda aangepast en mijdt bijeenkomsten met grote groepen mensen. Zo werd de reis van de prins en zijn vrouw Camilla naar Bosnië en Herzegovina, Cyprus en Jordanië afgeschaft. “Gezien de situatie rondom de coronaviruspandemie, heeft de Britse regering besloten om de prins en zijn vrouw te vragen hun reis naar de drie landen uit te stellen,” luidde de verklaring.

Ook prins Harry heeft zijn eerstvolgende bezoek aan Groot-Brittannië noodgedwongen moeten uitstellen. De royal zou eind april aanwezig zijn bij de marathon van Londen. Het sportevenement is echter verschoven vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De organisatoren besloten de marathon te verplaatsen naar zondag 4 oktober. Het hardloopevenement stond voor 25 april op het programma. Net als in andere jaren zou prins Harry aanwezig zijn in de Britse hoofdstad. Hij is beschermheer van de London Marathon Charitable Trust.