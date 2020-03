Paleismedewerkers klappen uit de biecht: “Harry en Meghan kondigden exit aan bij de Queen via mail” BDB

30 maart 2020

12u30

Bron: Daily Mail/Telegraaf 0 Royalty Medewerkers bij Buckingham Palace hebben in de Britse krant Daily Mail een boekje open gedaan over hoe de Megxit achter de schermen verlopen is. Opvallend: prins Harry (35) en Meghan Markle (38) zouden de Queen via een mailtje laten weten hebben dat ze een eigen leven willen leiden zonder koninklijke verplichtingen.

Het nieuws over de ‘Megxit’ sloeg ook in Buckingham Palace in als een bom, niet in het minst bij de Queen. “Harry en Meghan lieten haar via e-mail weten dat ze een stap opzij wilden zetten binnen de koninklijke familie", vertellen de bronnen in Daily Mail. “De koningin verdient het niet om zo behandeld te worden. Ze was geschokt.”

Ook prins Charles kreeg het nieuws op voorhand via mail. Hij zou vooral bezorgd gereageerd hebben. “Charles dacht dat Meghan en Harry niet goed nagedacht hadden over de consequenties van hun beslissing. De koninklijke familie wist dat de twee iets anders wilden, maar het lag behoorlijk gecompliceerd. Het was duidelijk dat ze onbezonnen gehandeld hadden. Kwesties als veiligheid, inkomsten, visa en belastingen, waren niet goed doordacht.”

Koppig

Om meer duidelijkheid over deze zaken te krijgen, vroeg het paleis om een geschreven verzoek met enkele ideeën van de hertog en hertogin van Sussex over deze kwesties. Dat schoot volgens de bronnen in het verkeerde keelgat bij prins Harry. “Hij dacht dat de koninklijke familie hem zo het zwijgen wilde opleggen. Toen besloot hij de nucleaire knop in te duwen. En dat was: een publieke verklaring afleggen die stelt dat de twee zich terugtrekken uit het koninklijk huis. Een statement dat ook zonder overleg met het koningshuis is opgesteld. Ze hadden geen idee wat de term ‘financieel onafhankelijk’ betekent. Helaas was Harry te koppig om redelijk te blijven.”

Volgens de insiders was Harry vooral geërgerd omdat hij al jarenlang tweede viool moest spelen. “Zijn broer William was troonopvolger en stond dus altijd in het middelpunt. Dat was hij beu”, klinkt het. “Harry had wel gehoopt om z’n verlangen naar meer vrijheid te combineren met z’n koninklijke verplichtingen, maar Meghan overtuigde hem ervan dat er geen andere optie was. Zij dwong hem te kiezen. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk vond de prins ook dat een exit de enige manier was.”

Verwend gedrag

Het paleispersoneel zou nog steeds versteld staan van het gebrek aan loyaliteit van het koppel aan de familiewaarden en Meghans verwende gedrag tijdens haar periode als royal. Daarbij komen de bekende verhalen opnieuw naar boven die al een tijd de ronde deden. Dat Meghan het bloed vanonder de nagels van Kate Middleton haalde bijvoorbeeld. Of hoe ze het personeel overspannen maakte door hen zelfs ‘s nachts verzoekjes te mailen. “Meghan was ontzettend eigenwijs”, gaan de bronnen verder. “Zo nodigde de Queen haar uit in Chester na haar huwelijk. De persoonlijke assistent van de koningin liet Meghan weten dat Hare Majesteit een hoed zou dragen en dat zij dat best ook zou doen. Meghan stuurde droogjes terug dat ze liever niets op haar hoofd droeg.”

Harry en Meghan beginnen vanaf 1 april aan hun nieuwe leven. Dan stoppen ze officieel als senior leden van het Britse koningshuis en maken ze niet langer gebruik van de aanspreektitels ‘zijne en hare koninklijke hoogheid’. De twee hebben Canada intussen ingeruild voor de Verenigde Staten en verblijven momenteel in Los Angeles.