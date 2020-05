Paleis formeel: “Prinses Elisabeth kreeg géén studiebeurs” SDE

24 mei 2020

20u18

Bron: ANP/Twitter 0 Royalty In tegenstelling tot verhalen die rondgaan in België kreeg prinses Elisabeth (18) geen studiebeurs voor haar opleiding in Wales. Dat heeft het Koninklijk Paleis laten weten aan koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. Koning Filip (60) en koningin Mathilde (47) hebben de opleiding van hun oudste dochter in het buitenland bekostigd.

Op sociale media circuleert een lijst met namen van studenten die een beurs kregen om naar een United World College te gaan. Ook Elisabeth staat op die lijst. De insinuaties over een studiebeurs voor de Belgische troonopvolgster werden zondag formeel ontkend door het Koninklijk Paleis, aldus Dehandschutter op Twitter. Het jaarverslag van de Koning Boudewijnstichting uit 2018 liet ook uitschijnen dat Elisabeth een studiebeurs kreeg, maar de organisatie heeft nu een verduidelijking de wereld in gestuurd. “Alle studenten van de United World Colleges moeten deelnemen aan de selectieprocedure, maar ze hebben niet allemaal een beurs nodig om te studeren aan een van de colleges. Zo ook voor Elisabeth de Brabant: zij heeft met succes deelgenomen aan de selectie voor UWC Atlantic, maar kreeg geen beurs.”

Elisabeth studeerde twee jaar in Wales op het Atlantic College, waar ook toenmalig prins Willem-Alexander naar school ging. Zaterdag studeerde ze officieel af. De 18-jarige prinses begint eind augustus aan een opleiding aan de Koninklijke Militaire School. Ook gedurende het jaar dat ze daar studeert krijgt Elisabeth geen geld, zo weet Dehandschutter. Leerling-officieren krijgen normaliter een 'wedde', of loon' tijdens hun studie en moeten in ruil daarvoor een aantal jaren bij Defensie werken. Dat geldt niet voor Elisabeth. Voor haar is de legeropleiding een kennismaking met het leger waarvan ze als koningin opperbevelhebber wordt.

Elisabeth heeft sinds ze in oktober 18 jaar werd recht op een dotatie of uitkering van de staat. Die krijgt ze op verzoek van koning Filip echter nog niet. Hij vindt het niet gepast om haar al een staatsinkomen te geven zolang ze nog geen publieke functies vervult.

Het jaarverslag van de Koning Boudewijnstichting uit 2018 - het jaar waarin prinses Elisabeth in Wales begon te studeren - liet uitschijnen dat zij een studiebeurs kreeg. De organisatie stuurt nu deze verduidelijking de wereld in. https://t.co/okFKHgt0VI [Wim Dehandschutter](@ WDehandschutter) link

[UPDATE] Het Koninklijk Paleis laat mij weten dat prinses Elisabeth nooit een studiebeurs heeft gekregen voor haar middelbare studies in Wales. Ze ontkennen de insinuaties daarover formeel. Eerder had ik uit betrouwbare bron vernomen dat het verhaal niet klopt. https://t.co/UJEFDsoIve [Wim Dehandschutter](@ WDehandschutter) link

