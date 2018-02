Pakket met wit poeder voor prins Harry en Meghan Markle: "Racistisch haatmisdrijf", oordeelt politie LB

23 februari 2018

12u04

Bron: The Sun, Metro, Mirror 1 Royalty Een pakket dat aan prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle werd gestuurd en een wit poeder bevatte, wordt door de politie als een racistisch haatmisdrijf behandeld. In het pakket bevatte naast het poeder ook een dreigende boodschap. Het pakket werd naar St James' Palace gestuurd, waar het koppel woont.

"Onze speurders onderzoeken daarnaast dreigende communicatie die in verband staat met hetzelfde pakket, en dit wordt als een racistisch haatmisdrijf behandeld. De zaak wordt onderzocht door agenten van de antiterreureenheid", zo liet de Londense politie weten. Het poeder werd onderzocht maar bleek niet verdacht, voegt de politiewoordvoerder er aan toe.

Het pakket werd op 12 februari aan de koninklijke residentie afgeleverd. Er werd nog niemand aangehouden.

Meghan Markle, wiens moeder Afrikaans-Amerikaans is en haar vader Kaukasisch, verklaarde in november voor de BBC dat ze het "ontmoedigend" is zo vroeg in haar relatie met prins Harry negatieve aandacht over haar etnische achtergrond te krijgen.