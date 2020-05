OVERZICHT. Zo veel hebben Meghan en Harry de Britse belastingbetaler gekost SDE

24 mei 2020

17u45

Bron: Page Six/The Sun 0 Royalty Ondertussen hebben prins Harry (35) en Meghan Markle (38) het Britse koningshuis de rug toegekeerd, maar twee jaar lang vervulden ze wel hun officiële functies. En dat heeft de Britse belastingbetaler een flinke duit gekocht, berekende auteur en voormalig parlementslid Norman Baker (62).

Norman Baker, een voormalig parlementslid, is geen vreemde wat betreft staatszaken. Hij maakt namelijk deel uit van de Privy Council, een raad van hoge politici die de Queen adviseert. Baker schrijft in de Daily Mail: “Van hun trouwdag tot 31 maart van dit jaar, schat ik in dat de Britse belastingbetaler meer dan 53 miljoen dollar (zo’n 48,6 miljoen euro) heeft betaald om Harry en Meghan te voorzien van - zo lijkt het - wat ze maar willen.” De auteur voegt er fijntjes aan toe dat het koppel misschien wel rijk is - er wordt geschat dat ze samen 25 miljoen dollar (23 miljoen euro) waard zijn - maar nét niet rijk genoeg om hun levensstijl te kunnen bekostigen.

Een overzicht van het kostenplaatje

Het huwelijk

Op 19 mei 2018 traden Harry en Meghan in het huwelijksbootje. De rekening ging grotendeels naar het Britse volk, zegt Baker. Het totale kostenplaatje was 40,8 miljoen dollar (37,4 miljoen euro). Daarvan betaalden de royals 2,4 miljoen dollar (2,2 miljoen dollar) uit eigen zak. De rekening zou zo hoog geweest zijn omwille van de security, die naar verluidt 35 miljoen dollar (32 miljoen euro) kostte. Maar er waren volgens Baker nog enkele andere opvallende uitgaven. Zo zou het ministerie van Defensie 20 nieuwe trompetten hebben aangekocht (109.000 dollar/99.962 euro). Het departement voor Cultuur, Media en Sport zou dan weer vlaggen, spandoeken en een nieuwe geluidsinstallatie aangekocht hebben, en nog enkele aannemers betaald hebben. Dat allemaal voor een som van 1,83 miljoen dollar (1,7 miljoen euro).

De huizen

Toen ze net getrouwd waren, namen Harry en Meghan hun intrek in Kensington Palace. Het appartement met 21 slaapkamers werd volledig gerenoveerd, wat 1,7 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) kostte. Maar vlak daarna besloot het koppel om te verhuizen naar Frogmore Cottage. Er werd opnieuw 2,9 miljoen dollar (2,7 miljoen euro) uitgetrokken voor renovaties. Ze woonden er amper zes maanden. Het moet gezegd: Harry en Meghan hebben beloofd om de belastingbetalers dat geld terug te betalen. Nobel, maar niet echt realistisch, zegt Baker. “Het koppel heeft gezegd dat ze de renovatiekosten voor Frogmore Cottage zullen terugbetalen. Ze hebben aangeboden om 22.000 dollar (20.176 euro) per maand te betalen, waar ook de huur in zit. Als we uitgaan van een huurprijs van 12.000 dollar (11.005 euro) per maand, dan zal het 25 jaar duren voor ze de renovatiekosten hebben terugbetaald, en dan hebben we het nog niet eens over interest of onderhoud gehad.”

Baker voegt er ook aan toe dat “Meghan sinds haar huwelijk naar verluidt een juwelencollectie ter waarde van 731.000 dollar (670.376 euro) verzameld heeft, waaronder cadeaus van Harry en de Queen. Die collectie is groter dan die van de overleden prinses Diana, en bevat onder meer een prachtige, nieuwe diamanten ring.”

Het personeel

Een gezin zoals Harry en Meghan hebben uiteraard ook personeel nodig - gaande van woordvoerders, tot secretarissen en advocaten. Volgens Baker heeft hun team van 15 mensen de belastingbetaler 721.000 dollar (661.205) gekost. “Tot 31 maart, toen ze stopten als werkende royals, hadden ze een team van 15 mensen", zegt Baker. “Inclusief een privé-secretaresse (die een salaris van 177.000 dollar (162.321 euro) per jaar kan verdienen), PR-verantwoordelijke Sara Latham en een groep bedienden, waaronder een huishoudster (36.500 dollar/33.473 euro) en een nanny." Hij schrijft er wel bij dat de nanny waarschijnlijk uit eigen zak betaald is.

De reizen

Als er een koninklijk koppel graag het vliegtuig neemt, dan zijn het Harry en Meghan wel. Baker schat hun reiskosten - waarin tripjes naar Australië, Singapore, Canada en de Verenigde Staten vervat zitten - op 1,2 miljoen dollar (1,1 miljoen euro). Een opvallende uitgave in deze categorie: “In maart 2019 nam Harry een helikoptervlucht van Londen naar Birmingham die geschat wordt op 6.000 dollar (5.502,33 euro). Twee dagen later vertelde hij het publiek in Wembley Stadium dat ze ‘wakker’ moesten worden en actie moesten ondernemen ‘tegen de beschadigende impact die onze gewoonten hebben op de wereld’.”

De beveiliging

Omdat Harry en Meghan zo graag reizen, gaat ook het kostenplaatje voor beveiliging fors de hoogte in. In totaal zouden ze aan security 8,5 miljoen dollar (7.794.968 euro) hebben uitgegeven, zegt Baker. “Ze werden altijd vergezeld door beveiligingsagenten die betaald waren door de belastingbetaler. De rekening hiervoor - waarin ook de kosten voor tickets in business class voor de agenten zitten (zoals bevestigd wordt door voormalig koninklijk beveiligingsagent Ken Wharfe) en hun toelages voor overwerk en werk in het buitenland - werd aan het publiek gepresenteerd.” Omdat Harry en Meghan naar een huis buiten Londen verhuisd zijn, hadden ze security “op bestelling” nodig, zegt Baker. “Het is veel duurder om security op bestelling te voorzien voor zo’n zichtbare plek buiten Londen - zoals Frogmore Cottage - dan voor Kensington Palace." Hij voegt eraan toe: “Nu het koppel Frogmore Cottage aanhoudt als hun uitvalsbasis in Groot-Brittannië, wordt aangenomen dat er nog steeds security aanwezig is, ook al woont er niemand en is er geen vermoeden dat het koppel snel terug zal zijn.”

In Canada verbleef het beveiligingsteam in een Airbnb die 1.300 dollar (1.192,24 euro) per week kostte, zegt Baker. Aangezien Harry en Meghan beveiligd werden door een team van Canadese en Britse agenten, zal de kostprijs daarvan ook verdeeld worden onder de Britse en de Canadese belastingbetalers. Het koppel belooft om te betalen wanneer ze geld beginnen te verdienen, maar Baker blijft kritisch: “In de deal die ze gesloten hebben met het paleis, staat dat Harry en Meghan hun koninklijke titels behouden, maar ze niet zullen ‘gebruiken’. Dat is belangrijk, want de status ervan zorgt ervoor dat ze nog steeds toegang hebben tot een ondersteuningsmechanisme - in het bijzonder financiële steun van de belastingbetaler voor beveiliging.”

De toelage van papa Charles

Naar verluidt krijgen Harry en Meghan zo’n 2,5 miljoen dollar (2.292.764 euro) per jaar toegestopt van prins Charles, die z'n geld uit het Hertogdom van Cornwall haalt. Dat lijkt allemaal prima, maar er is een addertje onder het gras, zegt Baker. “Charles heeft toestemming om z'n toelage aan Harry af te schrijven als een zakenuitgave, wat voordelig is voor z'n belastingen. Dat betekent dat het publiek Harry blijft steunen, zolang Charles de toelage op deze manier blijft regelen.” Er wordt geschat dat deze bijzonder regeling gedurende twee jaar voor een belastingverlies van 2,32 miljoen dollar (2.127.714 euro) heeft gezorgd.

Boze Harry

Al bij al hebben Harry en Meghan dus een behoorlijk zware rekening aan het volk gepresenteerd, voordat ze definitief besloten om de deur achter zich toe te trekken. Anders dan wordt aangenomen kwam het initiatief daarvoor trouwens niet van Meghan, maar van haar echtgenoot. “Het woord ‘Megxit’ in het bijzonder heeft Harry altijd geïrriteerd. Het geeft de indruk dat de beslissing om de koninklijke familie te verlaten, van Meghan kwam. Maar de realiteit is dat Harry de drijvende kracht achter die beslissing was”, vertelt een bron aan The Sun. “Dat zal duidelijk worden in het boek (‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’). Harry was al lange tijd erg ongelukkig, en Meghan steunde zijn beslissing.”

