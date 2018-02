Overdreven of terecht? Ophef in Britse pers over eigenzinnige outfit Meghan Markle

TDS

02 februari 2018

15u48

Bron: ANP 0 Royalty In de Britse pers is met gefronste wenkbrauwen gereageerd op de outfit die Meghan Markle donderdagavond droeg tijdens de Endeavour Fund Awards. De verloofde van Prins Harry droeg een zwart smoking-achtig broekpak van ontwerper Alexander McQueen.

"Niet geheel volgens de kledingvoorschriften van het Britse koninklijk huis", beweert de deskundige op het gebied van etiquette in de krant The Independent. Het was de eerste keer dat het paar, dat op 19 mei in het huwelijk treedt, samen een officiële avondafspraak had.

"Desondanks zag ze er fantastisch uit" schreef dezelfde krant. Meghan had al eerder laten zien dat ze lak heeft aan de jurkentraditie. Modedeskundigen voorspellen dat de kledingsmaak van Meghan van grote invloed zal zijn op het inkoopgedrag van Britse vrouwen.

Op het gala worden gewonde, gehandicapte of zieke militairen die het afgelopen jaar een sportieve prestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet. Meghan reikte donderdagavond een award uit aan een van de winnaars. Prins Harry is vaker actief op dit gebied. Zo is hij ook de bedenker van de Invictus Games, waar gewond geraakte militairen zich internationaal sportief meten met lotgenoten.

Prins Harry en Meghan Markle woonden donderdagavond in Londen de jaarlijkse Endeavour Fund Awards bij. Op het gala worden gewonde, gehandicapte of zieke militairen die het afgelopen jaar een sportieve prestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet. Vorig jaar bezocht Harry het gala nog met zijn broer William, die beschermheer is van het Endeavour Fund. William is momenteel met zijn vrouw Catherine in Noorwegen, op de laatste dag van hun vierdaagse officiële reis naar Scandinavië.

Het gala past overigens goed in het straatje van Harry. Hij is de bedenker van de Invictus Games, waar gewond geraakte militairen zich internationaal sportief meten met lotgenoten.