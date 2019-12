Oude foto onthult: Epstein én Weinstein waren te gast op 18de verjaardag van Beatrice, de dochter van prins Andrew MVO

13u19 4 Royalty Prins Andrew probeerde in zijn interview met de BBC te ontkennen dat hij hecht bevriend was met de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein, maar uit oude foto’s blijkt iets heel anders. Niet alleen Epstein en diens vriendin Ghislaine Maxwell, maar ook Harvey Weinstein waren te gast op het 18de verjaardagsfeest van zijn dochter, prinses Beatrice.

Ghislaine zou verantwoordelijk geweest zijn voor het ronselen en manipuleren van de jonge meisjes de Epstein misbruikte en verhandelde. Epstein zou onder andere minstens twee minderjarige meisjes gedwongen hebben tot seks met prins Andrew. Harvey Weinstein, de Hollywoodmagnaat rond wie het #MeToo-schandaal is ontstaan, was tevens te gast op het feestje.

Beatrice vierde haar 18de verjaardag met een verkleedfeest in Victoriaanse stijl. Op dat moment lag er al een arrestatiebevel voor Epstein klaar op grond van pedofilie. Er was bovendien al een huiszoeking uitgevoerd bij de man thuis, dus Andrew wist hoogstwaarschijnlijk al lang van de beschuldigingen die zijn vriend boven het hoofd hingen. Acht dagen na het nemen van deze verjaardagsfoto werd hij in handboeien afgevoerd.

De foto werd genomen in 2006, dat was tevens het jaar waarin Weinstein voor het eerst werd beschuldigd van seksuele aanranding en verkrachting.

“Deze foto is het perfecte voorbeeld van waarom de Epstein-zaak zo desastreus is voor Andrew", zegt een bron binnen het paleis. “Hij bracht deze - waarschijnlijk gevaarlijke - mensen zijn huis binnen, en zo ook het huis van zijn familie. En laat dat huis niets minder zijn dan Windsor Castle! Op z’n minst is dat een zéér ernstig gebrek aan mensenkennis. Een crimineel als Epstein kreeg daar de kans om contacten te leggen met machtige mannen, die misschien wel onderdeel zouden gaan uitmaken van zijn netwerk van mensenhandel. Een misstap van dat kaliber zou het koningshuis nooit laten passeren zonder kwalijke gevolgen voor Andrew.”

Andrew heeft niet alleen zijn moeder, koningin Elizabeth II te vrezen, maar ook de arm der wet. Er zijn ondertussen al twee vrouwen die onder eed willen getuigen dat ze gedwongen werden tot seks met de prins, toen ze nog minderjarig waren. Epstein zou hen hebben gecontacteerd, voorgelogen en gemanipuleerd, tot ze geen andere uitweg meer zagen dan te doen wat hij zei. Andrew heeft intussen al zijn publieke functies voor het koningshuis neergelegd, onder druk van zijn broer, kroonprins Charles.

Voor Beatrice, die binnenkort in het huwelijksbootje zal stappen, is haar vader vandaag de dag alweer een grijze wolk boven haar festiviteiten. Waar haar zus Eugenie nog een écht koninklijk huwelijk vol toeters en bellen kreeg, zal zij binnenkort waarschijnlijk kiezen voor een sober privéfeest, dat goed afgeschermd is voor de internationale pers. Ook heeft prinses Beatrice heeft besloten om een feest ter gelegenheid van haar verloving uit te stellen. Dat meldt althans de Mail on Sunday. Beatrice en haar verloofde Edoardo zouden op 18 december een feest geven in Chiltern Firehouse, maar de twee hebben de datum aangepast uit vrees dat er te veel paparazzi op de loer zou liggen.

