Oud-paleispersoneel van het britse hof klapt uit de biecht: "De Queen liet Diana's geest uitdrijven"

22 november 2019

06u00

Royalty Twee memoires van paleisinsiders bieden een nooit geziene inkijk in het privéleven van de Britse koninklijke familie, en dan vooral de Queen. Zo stak Elizabeth haar afkeer van premier Thatcher nauwelijks weg en was ze dolenthousiast over James Bond.

Drie jaar na het overlijden van prinses Diana woonde koningin Elizabeth een ritueel bij om haar geest te verdrijven. Dat weten we nu omdat de aanwezige hofdame van de Queen-­Mother het aan wijlen journalist en koninklijk biograaf Kenneth Rose vertelde. Hij is een van twee auteurs wiens nieuwe memoires boordevol verrassende en onthullende details zitten over de Windsors. De andere is niemand minder dan Angela Kelly, al een kwarteeuw de persoonlijke kleermaakster en vertrouwelinge van de Queen, die haar hoogst uitzonderlijk toestemming verleende voor het boek en in ruil een eigen wens in vervulling zag gaan: Elizabeth poseerde voor het eerst in haar 93 lentes informeel voor de camera.

Thatcher genegeerd

In de zomer van 2000 werd een dominee naar het kasteel van Sandringham ontboden: het personeel weigerde nog te werken in een ruimte die ze “behekst” noemden. De dominee, zo pende Kenneth Rose in zijn dagboek, ontwaarde “inderdaad rusteloosheid” op de plek en hield een dienst om de geest te sussen. De aanwezigen – de Queen, haar moeder en diens hofdame – prevelden speciale gebeden en gingen ter communie. De sfeer in de kamer, zo zei de dominee, “kwam wellicht door prinses Diana”. Rose was kind aan huis op Buckingham Palace en in de Britse high society, en hield tot aan zijn dood in 2014 dagboeken bij waarin hij alles noteerde wat hij te weten kwam, ook uit zijn vele eigen gesprekken en lunches met leden van de koninklijke familie. Zo was hij uitgenodigd op een receptie voor Britse oud-premiers de dag dat Diana Elizabeth kwam vertellen dat haar huwelijk met Charles voorbij was. De koningin had haast en vertelde haar schoondochter dat ze het gesprek na de receptie moest afronden. “Verbazingwekkend hoe ze zo bedaard en vrolijk bleef gezien de omstandigheden.” Haar afkeer van premier Margaret Thatcher kon Elizabeth moeilijker maskeren. “Ze blijft te lang en ze praat te veel. Ze heeft te lang tussen mannen geleefd”, hoonde de vorstin. Op een bepaald moment wonen ze tegelijk hetzelfde Londense gala bij. “Tijdens het interval liet de Queen weten dat ze mevrouw Tatcher niet wilde ontmoeten”, schrijft Rose. “Thatcher zei dat ze dan na afloop graag dag wilde zeggen aan de Queen, een verzoek dat genegeerd werd.” Een Master of the Royal Household vertelde Rose dan weer ooit dat hij zich zorgen maakte over voedsel warm houden als het op gouden borden werd opgediend. De laconieke reactie van de vorstin? “Mensen komen niet naar hier om warm te eten, maar om van gouden borden te eten.”

De eerste keer...

Ook Angela Kelly, die als Elizabeths officiële kleermaakster een hechte band met haar heeft, verklapt – mét toestemming – privé-anekdotes. De dochter van een kraanbestuurder uit Liverpool schrijft dat water en gin de perfecte bereiding zijn voor het oppoetsen van de beroemde staatskronen, en dat ze Elizabeths schoenen inloopt “omdat we dezelfde maat delen, zij daar geen tijd voor heeft en ze altijd gemakkelijk moet stappen”. Kelly beschrijft ook de grappige kant van de Queen, bijvoorbeeld toen ze voor de Olympische openingsceremonie in Londen een filmpje opnam met James Bond. Op voorwaarde dat ze ‘Good evening Mister Bond’ mocht zeggen: “Natuurlijk moet ik iets zeggen. Hij komt me uiteindelijk redden”, gekscheerde Elizabeth. De vorstin had uiteindelijk ook baat bij het boek. Ze vertelde haar kleermaakster ooit dat ze nog nooit informeel geposeerd had voor publieke foto’s, omdat haar moeder en het hof daarop stonden. En dus besloot Kelly haar iconische werkgeefster te vragen of ze voor haar boek met de handen in de zakken wilde poseren. “De Queen keek me vol verwondering aan en moest niet lang nadenken over haar antwoord, het was volmondig ja.” En zo maakt zelfs de langst regerende Britse monarch ooit af en toe nog iets voor de eerste keer mee…