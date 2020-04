Opvallend: Queen Elizabeth spreekt zondag haar onderdanen toe over coronacrisis SDE

03 april 2020

20u23 0 Royalty De laatste keer is al ruim acht jaar geleden, maar zondag zal Queen Elizabeth (93) haar onderdanen toespreken in een vooraf opgenomen televisie-uitzending.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en dus zal de Britse Queen Elizabeth zondag via de televisie haar onderdanen toespreken over de huidige coronacrisis. De uitzending zal gelijktijdig op zowat alle Britse tv-zenders te zien zijn.

De speech werd eerder deze week opgenomen in Windsor Castle, waar de Queen en haar echtgenoot Philip (98) momenteel in afzondering verblijven.



Volgens journalist Chris Ship is het nog maar de vierde keer dat het koninklijk paleis een dergelijke uitzending op poten zet. De eerste keer was in 1991, ten tijde van de Golfoorlog. Zes jaar later werd ook op de dood van prinses Diana gereageerd in zo'n bijzondere uitzending. En ten slotte kwam er in 2002 een speech naar aanleiding van de begrafenis van de moeder van de Queen.

