Oprah Winfrey reageert op geruchten dat zij prins Harry en Meghan Markle aanzette tot ‘stap terug’ LV

10 januari 2020

11u28

Bron: People Magazine 0 Royalty Ligt Oprah Winfrey (65) mee aan de oorzaak van de Megxit? Het zou zomaar eens kunnen, want de voormalige talkshowhost is goed bevriend met Meghan en Harry en was op de hoogte van de moeilijkheden van het koppel.

Page Six kopte donderdag dat Oprah Winfrey het advies gaf aan Meghan en Harry om een stap opzij te zetten. “Oprah was de eerste persoon die met het koppel praatte over het losbreken van de koninklijke familie en hoe ze hun eigen ding kunnen doen. Ze liet hen inzien dat het echt mogelijk is”, beweerde de bron van het blad. Het klonk niet onwaarschijnlijk, want de invloedrijke talkshowhost is goed bevriend met de Sussexes. Ze kende Markle al voor dat ze toetrad tot de koninklijke familie en heeft de banden altijd onderhouden. Ze was aanwezig op het huwelijk in 2018 en werkt nu zelfs aan een documentaire over mentale gezondheid voor AppleTV+ met Harry.

Het zou dan ook tijdens opnames voor die docu zijn geweest dat Oprah diepe gesprekken had met Harry, die duidelijk niet wist wat hij moest doen. Winfrey gaf hem het advies om zijn eigen pad te volgen en de rest is geschiedenis. Niets van waar, reageert de Amerikaanse nu echter. “Meghan en Harry hebben mijn hulp niet nodig om te bepalen wat het beste is voor hen”, reageert Oprah in een statement aan People Magazine. “Ik geef om hen en steun ze in welke beslissing ze ook maken.”

Page Six berichtte ook dat Oprah’s beste vriendin, Gayle King, het eerste exclusieve interview met de Sussexes zou krijgen. King, een bekende reporter in de Verenigde Staten, bezocht het koppel ook al voor en na de geboorte van baby Archie. Of de bron deze keer wel gelijk heeft, valt nog af te wachten.