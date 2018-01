Opmerkelijk: prinses Charlotte heeft op haar tweede al deze speciale vaardigheid MVO

Prinses Charlotte, het dochtertje van prins William en de hertogin van Cambridge, Kate Middleton, heeft een wel erg bijzondere vaardigheid. Op haar tweede blijkt ze al tweetalig te zijn.

Nog maar pas ging ze voor het eerst naar school, en nu al zijn haar onderwijzers onder de indruk. Ze beschrijven de prinses als "heel lief, met veel zelfvertrouwen, erg beleefd maar ook vol energie". De meest opmerkelijke vaststelling had echter te maken met haar spraak: prinses Charlotte tatert erop los; niet alleen in het Engels, maar ook in het Spaans.

De kleuter pikte de taal namelijk op van haar nanny, Maria Turrion Borralo, die afkomstig is uit Spanje. De kinderverzorgster merkte op dat Charlotte interesse had in Spaanse woorden, en spendeerde wat tijd met haar om haar de basiskennis van de taal bij te brengen.

Ook haar grote broer, prins George, pikt een graantje mee; dat bevestigde Kate Middleton zelf. "Charlotte leert inderdaad Spaans van haar nanny," klonk het. "En ook George kan al tot tien tellen in de taal."

Tweetalig zijn heeft bewezen voordelen, zoals betere jobskansen, een cognitieve boost voor je brein en zelfs bescherming tegen dementie. Mensen die tweetalig zijn kunnen de wereld ook anders bekijken naargelang de taal waarin ze op dat moment spreken, hun wereldbeeld is dus breder dan dat van mensen die slechts één taal beheersen.