Opgestapte koning van Maleisïe probeert schade te beperken: "Veel spijt van verkeerde keuzes in privéleven"

07 september 2019

09u16

Bron: ANP 0 Royalty Sultan Muhammad V van Kelantan (49), tot begin dit jaar nog koning van Maleisië, betreurt de keuzes die hij heeft gemaakt in zijn privéleven. Keuzes die hebben geleid tot verwarring onder de bevolking, en tot een stroom van speculatieve en onware berichten op sociale media.

De spijtbetuiging is vervat in een zopas verspreide en heel ongebruikelijke verklaring van het hof van Kelantan, één van de deelstaten van Maleisië. Daarin ligt het accent op de veroordeling van de als laster en leugens omschreven berichtgeving. Muhammad is ook pijnlijk getroffen door de publicatie van privéfoto’s en details over zijn privéleven.

De bevolking van Kelantan wordt aangeraden niets te geloven van wat er over de sultan wordt bericht, tenzij de berichten afkomstig zijn van het paleis. “Alleen officiële bekendmakingen van het Kelantan Paleis en van de advocaten van Zijne Koninklijke Hoogheid de Sultan kunnen als juiste informatie worden beschouwd en kunnen door de media en de bevolking worden gebruikt.”

Boze ex

Aanleiding voor de verklaring zijn foto’s en berichten die Rihana Petra eerder deze week plaatste op Instagram. Daarin deed ze een boekje open over hoe ze de sultan ontmoette en hoe ze een relatie met hem kreeg. Het beeld dat ze van de sultan schetste, was dat van een verliefde tiener in plaats van de koning van Maleisië.

Muhammad trouwde vorig jaar met Oksana Voevodina, een voormalig Russisch fotomodel en ex-Miss Moskou, die zich na het huwelijk Rihana Petra noemde. Begin dit jaar kregen ze een zoontje, maar kort daarna liet de sultan zich op islamitische wijze scheiden. Sindsdien heeft Rihana de schijnwerpers opgezocht en onder meer verklaard niets te weten van een scheiding.

Aftreden

Deze week gaf ze naar eigen zeggen toe aan de druk van media om meer te vertellen over het begin van hun relatie. Zo onthulde ze dat de sultan tussendoor ook nog getrouwd is geweest met een Tsjechische, nadat een eerder kinderloos huwelijk met een Thaise ook al in scheiding eindigde.

Muhammed trad begin dit jaar plotseling af als koning van Maleisië, de eerste koning die dat heeft gedaan. Een officiële reden is nooit gegeven en het paleis van Kelantan heeft het huwelijk van de sultan ook nooit bevestigd, maar zijn advocaten hebben dan weer wel bevestigd dat er een scheiding is uitgesproken.