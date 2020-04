Opgesloten Saudische prinses slaat noodkreet: “Ik ben ontvoerd zonder uitleg, dit kan mijn dood worden” TDS

24 april 2020

12u00 0 Royalty Een opgesloten Saudische prinses is erin geslaagd vanuit de gevangenis een brief te laten publiceren, waarin ze smeekt om vrijgelaten te worden. “Mijn gezondheid blijft verslechteren en dat kan tot mijn dood leiden”, aldus de 56-jarige Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, die wordt vastgehouden in hoofdstad Riyad. Het is niet de eerste keer dat de royals in het Midden-Oosten in opspraak komen: eerder Een opgesloten Saudische prinses is erin geslaagd vanuit de gevangenis een brief te laten publiceren, waarin ze smeekt om vrijgelaten te worden. “Mijn gezondheid blijft verslechteren en dat kan tot mijn dood leiden”, aldus de 56-jarige Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, die wordt vastgehouden in hoofdstad Riyad. Het is niet de eerste keer dat de royals in het Midden-Oosten in opspraak komen: eerder vluchtte prinses Haya (45) van Dubai al van de Emir van Dubai en getuigde zijn eerste vrouw Randa al-Banna (64) over de barbaarsheden aan het hof

“Ik doe een beroep op u, mijn oom koning Salman bin Abdul Aziz Al Saud, en en mijn neef zijne Koninklijke Hoogheid prins Mohammed bin Salman kroonprins”, schrijft de opgesloten prinses in haar brief. “Ik zit momenteel in de gevangenis met mijn dochter Sẖw Al-Sharif en mijn situatie zal tot mijn dood leiden.” De royal wordt naar eigen zeggen onmenselijk behandeld in de gevangenis: “Laat me alsjeblieft vrij zodat ik weer gezond kan worden in de heilige maand ramadan, samen met mijn ouders. Ik heb hen nu al meer dan een jaar niet gezien.”

Het is merkwaardig genoeg de tweede keer in korte tijd dat de prinses van zich laat horen. Ze verdween al in 2019, maar pas onlangs bleek dat ze wordt vastgehouden in een gevangenis bij de Saudische hoofdstad Riyad. Basmah stond onder meer bekend om haar kritiek op de wijze waarop vrouwen worden behandeld in haar conservatieve thuisland. Een familielid zei dat de prinses voor haar aanhouding op het punt had gestaan naar het buitenland te reizen om daar een medische behandeling te ondergaan. Basmah zou na haar arrestatie te horen hebben gekregen dat ze wordt verdacht van het vervalsen van een paspoort.

‘Snel behandeling nodig’

Ondertussen gaat het van kwaad naar erger met haar gezondheid en vreest de prinses dat ze zal zal sterven als ze geen behandeling krijgt. “Ik ben ontvoerd zonder uitleg en samen met dochter de cel in gegooid”, klinkt het. “Ik vraag mijn oom en mijn neef om mijn zaak te onderzoeken en mij vrij te laten. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik verkeer in kritieke toestand.”

Volgens koninklijke bronnen werd de officiële aanklacht tegen de prinses inmiddels ingetrokken. Toch zit de prinses nog altijd vast in de beruchte al-Ha’ir-gevangenis, samen met haar dochter. Ze kampt naar verluidt met tal van medische problemen, waaronder hartklachten en botontkalking. Basmah schrijft tevens dat ze de ramadan noodgedwongen in de gevangenis zal moeten doorbrengen als ze niet wordt vrijgelaten.

