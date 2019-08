Opgedoken FBI-rapport onthult: “Mentor van prins Charles hunkerde naar minderjarige jongens” TDS

20 augustus 2019

15u08

Bron: thetimes.co.uk 0 Royalty Exact 40 jaar na zijn overlijden zijn er nooit eerder geziene documenten opgedoken over de Britse Lord Louis Mountbatten, de grootoom en mentor van Prins Charles. In een 75 jaar oud FBI-rapport wordt de overleden royal omschreven als een “homoseksueel met een perversie voor minderjarige jongens.” Het onthullende rapport kwam aan het licht door de Britse historicus Andrew Lownie, die werkt aan de nieuwe biografie ‘The Mountbattens: their Lives and Loves’.

In 1979 werd Lord Louis Mountbatten - een neef van de Britse koningin - vermoord door het IRA, op dezelfde dag dat achttien Britse soldaten het leven lieten in het Noord-Ierse Warrenpoint. De Britse royal vervulde steeds een vaderrol voor Charles, die dan ook diep rouwde om de moord. Maar nu wordt er plots een veel minder fraai beeld geschetst van Lord Mountbatten.

Volgens het opgedoken FBI-dossier, dat werd opgesteld in februari 1944, na de aanstelling van Mountbatten als geallieerde commandant van Zuidoost-Azië, waren Louis Mountbatten en zijn vrouw Edwina “personen met een extreem lage moraal, die er allebei verschillende affaires op nahielden.”

Minderjarige jongens

Bovendien zorgde het privéleven van Mountbatten er zelfs voor dat hij “een ongeschikte man was om enige vorm van militaire operaties te leiden.” Volgens de bestanden werd Louis Mountbatten ervan beschuldigd te hunkeren naar minderjarige jongens.

De FBI-bestanden komen bovendrijven na onderzoek van de Britse historicus Andrew Lownie, die de informatie verwerkt in zijn nieuwe biografie ‘The Mountbattens: their Lives and Loves’. In het boek komt verder de naaste omgeving van Louis Mountbatten aan het woord, zoals Ron Perks, zijn persoonlijke chauffeur. Hij vertelt in het boek hoe Mountbatten “een favoriete bestemming” had. “Het was een luxueus homo-bordeel dat enkel door hoge marineofficieren werd gebruikt.”

Meer over Louis Mountbatten