Op zoek naar nieuwe job? Sarah Ferguson meldt zich aan op LinkedIn TDS

06 mei 2020

12u25

Bron: ANP 0 Royalty Sarah Ferguson (60), de hertogin van York, heeft via Instagram en Twitter laten weten een profiel te hebben aangemaakt op het professionele netwerkplatform LinkedIn. De 60-jarige Ferguson zegt het “spannend te vinden haar bio op LinkedIn te zetten.”

In haar bio staat ondermeer het volgende: ‘auteur, woordvoerder en iemand die zich inzet voor humaniteit’. Onder het kopje ervaring vermeldt ze haar positie als oprichter van de organisatie Children in Crisis UK. Ook schrijft ze over haar ervaringen als verslaggever en presentatrice.

“De hertogin van York is een wereldwijd bekend persoon, zakenvrouw, producent, heeft meerdere (kinder) bestsellerboeken geschreven en maakt zich hard voor het welzijn van anderen”, wordt er verder vermeld in de biografie. “In 1993 heeft ze Children in Crisis opgericht en die stichting heeft inmiddels meer dan anderhalf miljoen kinderen onderwijs geboden, meer dan 18.000 leraren opgeleid, 57 scholen gebouwd en ondersteunt op jaarbasis meer dan 100 scholen.”

LEES OOK:

Prins Andrew en ex-vrouw Sarah Ferguson helpen ouderen tijdens coronacrisis

Niet enkel prins Andrew schopt keet: ook deze schandalen brachten Britse koningshuis in verlegenheid