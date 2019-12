Op zoek naar een nieuwe job? Queen Elizabeth zoekt social media manager HLA

Bron: Linkedin 1 Royalty Buckingham Palace zoekt Buckingham Palace zoekt via Linkedin een ‘Head of Digital Engagement’ . De job brengt jaarlijks tussen de 45.000 en 50.000 Britse pond (zo’n 45.000 tot 60.000 euro), afhankelijk van de ervaring van de kandidaat, in het laatje. De grootste beloning is volgens het koninklijk paleis dat “uw werk wereldwijd zal worden gedeeld.”

Als ‘Head of Digital Engagement’ moet je in interactie gaan met het wereldwijde publiek van de Britse Koninklijke familie, en de digitale communicatiestrategie ontwikkelen via verschillende kanalen, klinkt het in de vacature. Daarom is het paleis op zoek naar iemand met ervaring met het beheren van sociale media van een grote website of bedrijf, en moet de geschikte kandidaat over een uitstekende reputatie beschikken.

Het paleis zegt over de job: “Het gaat over weten dat jouw content gezien wordt door miljoenen mensen. Het gaat over niet stilstaan en nieuwe manieren vinden om de aanwezigheid van de Queen in de publieke belangstelling te behouden. Dat is wat werken voor de Koninklijk paleis uitzonderlijk maakt.”

Gratis lunch

Interesse? Je werkt van maandag tot vrijdag, 37,5 uren per week en krijgt 33 verlofdagen. Bovendien kan je elke dag mee aanschuiven aan tafel, want gratis lunch is inbegrepen.

De nieuwe social media manager van de Britse royals zal meteen te maken krijgen met enkele grote uitdagingen, aangezien de familie midden in een woelige periode zit. De schandalen rond prins Andrew, de constante kritiek op Harry en Meghan en de nakende brexit zullen de eerste maanden in de nieuwe job zeker en vast spannend houden.

Wie een kans wil wagen moet ten laatste op kerstavond zijn of haar kandidatuur ingediend hebben.