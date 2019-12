Exclusief voor abonnees Op 4 december is ons vorstenpaar twintig jaar getrouwd: “Mathilde heeft van de aarzelende prins Filip een zelfverzekerde koning gemaakt” Redactie

01 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Ze vieren hun porseleinen bruiloft, maar na twintig jaar is er niks breekbaars aan het huwelijk van Filip (59) en Mathilde (46). Ons koningspaar vormt een hecht team, als boegbeelden van België, ouders én als koppel. “Ook privé brengen ze zoveel mogelijk tijd met elkaar door”, weet royaltywatcher Brigitte Balfoort.

Sinds hij in 2013 zijn vader Albert II (85) opvolgde als koning der Belgen, is de kritiek op Filip zo goed als verstomd. Nochtans was het decennialang, al sinds zijn kindertijd, een nationale sport om Filip te kleineren, te beledigen en te beschimpen. “Elke keer als er in de krant stond hoe dom Filip toch wel was, wist ik dat hij het weer hard te verduren zou krijgen”, vertelt een oud-leraar. “Want zijn klasgenoten hadden dat natuurlijk ook gelezen en lachten hem er nog een week mee uit. Die jongen werd daar enkel onzekerder door, waardoor hij nog meer kritiek kreeg.”

