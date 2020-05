Oostenrijkse prinses plotseling overleden op 31-jarige leeftijd LOV

15 mei 2020

08u12

Bron: Houston Chronicle 0 Royalty De Oostenrijkse prinses Maria Galitzine is enkele dagen voor haar 32e verjaardag plotseling overleden aan de gevolgen van een aneurysma.

Op 11 mei zou prinses Maria Petrovna Galitzine 32 jaar worden, maar dat haalde ze niet. De Oostenrijkse royal overleed aan een aneurysma, een afwijking in de bloedvaten wat leidt tot een hartaanval. De prinses bevond zich op dat moment in het Amerikaanse Houston in Texas, waar ze woonde met haar echtgenoot Rishi Roop Singh.

Maria werd geboren in Luxemburg en was de dochter van prins Piotr Galitzine en Maria-Anna, afstammelingen van de laatste keizer van Oostenrijk. De royal ging naar school in Moskou als kind, maar ruilde Rusland in voor ons land en studeerde af als interieurdesigner in Brussel, waar ze een tijdlang woonde en werkte. Voor de liefde trok ze dan naar Houston om in 2017 te trouwen met haar echtgenoot Rishi Singh. De twee kregen ook een zoon, Maxim (2).