Oom van Meghan Markle opent aanval: “Ze is een prima donna en liet ons als een baksteen vallen” TDS

27 november 2019

14u02

Bron: Woman Magazine 1 Royalty Meghan Markle (38) krijgt het alweer hard te verduren. Na de voortdurende aanvallen van haar vader Thomas Markle in de Britse media is het nu haar oom, voormalig diplomaat Mike Markle (80), die venijnig uithaalt naar de Hertogin van Sussex. Volgens hem liet zijn koninklijk nichtje haar familie “als een baksteen vallen.”

We kiezen zelf wie onze vrienden zijn, wordt wel eens gezegd. Maar dat geldt niet als het op familie aankomt. En dat weet ook Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry. Hoewel zij haar uiterste best doet om het imago van haar en de rest van de koninklijke familie hoog te houden, verpest haar familie eigenhandig alle pogingen.

Dit keer is het haar oom Mike Markle die de gemoederen beroert. Hij gaf een scherp interview aan Woman Magazine en nam geen blad voor de mond over zijn vervreemde nicht. Hoewel Mike beweert dat hij jarenlang steun heeft geboden aan Meghan, zou zij haar familie koudweg de rug hebben toegekeerd. “Ik hielp haar aan een stage bij de Amerikaanse ambassade in Argentinië, toen ze een job zocht in internationale handelsrelaties”, zegt hij. “Ze was toen amper 20 jaar oud en zette haar eerste stappen op de arbeidsmarkt. Maar nu ze de sociale ladder helemaal heeft beklommen, heeft ze haar familie als een baksteen laten vallen.”

“Dat gebeurt er dus als je tot de basse classe behoort en probeert om boven de realiteit van je eigen situatie uit te stijgen”, gaat Mike, de broer van Meghans vader, verder. “Ze is werkelijk een prima Donna. Haar vader heeft haar echt goed behandeld. En Meghan is ook kinderachtig. Dat merk ik aan de manier waarop ze zich gedraagt ​​- niet alleen tegenover familieleden, maar ook tegen andere mensen. Dat ik niet werd uitgenodigd voor haar huwelijk, deed mij verschrikkelijk veel pijn.”

Bittere brief

Naast de nonkel en vader van Meghan deed ook haar halfbroer Thomas Markle Jr. al meermaals zijn boekje open. Zo liet hij tijdens een interview met The Sun geen kans onbenut om te benadrukken dat Meghan de boeman van de familie zou zijn. “Ik hoop dat het moederschap haar de ogen opent en haar doet inzien wat het woord ‘familie’ betekent. Misschien zal ze er nu het belang van inzien. En zal ze zich openstellen naar mijn vader en hem toelaten in het leven van de baby”, klonk het toen.

Vorig jaar stuurde hij ook al een brutale brief naar prins Harry om hem op te roepen alle banden met Meghan te verbreken. “Het is nog niet te laat. Meghan Markle is overduidelijk niet de juiste vrouw voor jou”, schreef hij toen. “Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat dit de grootste vergissing is in de geschiedenis van de koninklijke huwelijken. Ik sta ervan versteld dat jij de echte Meghan niet kan zien. Haar pogingen om te doen alsof ze een prinses is, zoals een rotslechte actrice uit Hollywood dat zou doen, beginnen tegen te steken.” Hij sloot de bittere brief af door te besluiten dat Meghan een “afmattende, oppervlakkige en verwaande vrouw is die jou en de hele koninklijke familie belachelijk zal maken”.