Ook prins William wil z'n steentje bijdragen en hoopt op terugkeer als ambulancepiloot SDE

31 maart 2020

15u35

Bron: The Sun 0 Royalty Nu de coronacrisis wereldwijd steeds meer slachtoffers eist, begint het ook bij de Britse prins William (37) te kriebelen om actie te ondernemen. Dat schrijft The Sun.

Bij een bezoekje aan de telefooncentrale van de NHS, de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, vorige maand liet de Britse prins William zich ontglippen dat hij graag opnieuw als helikopterpiloot aan de slag zou willen gaan. “William denkt er serieus over na om opnieuw ambulancepiloot te worden, om te helpen in deze pandemie", vertelde een bron aan The Sun. “Hij weet dat het hele land zijn steentje bijdraagt, en hij wil graag helpen. Maar het is niet zo eenvoudig, aangezien hij moest stoppen met dat werk zodat hij een werkende royal kon worden.”

(Lees verder onder de foto.)

Koninklijke taken

William was inderdaad van 2015 tot 2017 helikopterpiloot bij de East Anglian Air Ambulance. Net zoals onze MUG-helikopter (te zien in het VTM-programma ‘Helden van Hier: In de lucht’), rukt de Britse dienst uit voor medische interventies waarbij snel gehandeld moet worden. William, die in het leger al leerde om met een helikopter te vliegen, moest voor deze nieuwe job nog een extra vliegbrevet halen. Zijn loon doneerde hij aan het goede doel van de organisatie. Na twee jaar moest de prins echter ontslag nemen, zodat hij meer koninklijke taken kon overnemen van zijn grootmoeder, de Queen.

“Die rol is nu zelfs nog belangrijker, aangezien Charles ziek is, Harry vertrokken is met Meghan en Andrew niet meer mag deelnemen aan het publieke leven", zegt de bron. “Maar William is vastbesloten om alles te doen wat hij kan om te helpen.”

(Lees verder onder de foto.)

Gezondheid

Voorlopig zit de prins samen met vrouw en kinderen in afzondering in Anmer Hall in Norfolk. Met de rest van de koninklijke familie gaat het ook goed. Z'n broer Harry en schoonzus Meghan verblijven intussen met zoontje Archie in een prachtige villa in Los Angeles, terwijl de Queen en haar echtgenoot zich in ‘goede gezondheid’ afzonderen in Windsor Castle. Dat een lakei, die instond voor het uitlaten van de corgi’s van de Queen en die haar eten bracht, positief testte op corona, zorgde even voor paniek. Maar vooralsnog houdt de koningin zich erg kranig.

Prins Charles daarentegen heeft enkele moeilijkere dagen achter de rug. De man - 71 ondertussen - heeft er een week quarantaine opzitten nadat hij getest werd op het coronavirus. Al moet gezegd worden dat hij slechts milde symptomen vertoonde. Zijn vrouw Camilla werd ook getest, maar haar uitslag was negatief. De twee moeten nu nog een week binnenblijven in hun landgoed in Balmoral om het risico op besmetting helemaal uit te sluiten.