Ook prins William en Kate hebben videogesprekken met koninklijke familie: “De kinderen missen hun opa” MVO

18 april 2020

12u00 0 DailyMail Net zoals alle andere gezinnen in tijden van corona zien de Britse prins William en Kate Middleton zich verplicht om enkel telefonisch contact te houden met hun familie. Vooral voor de kinderen is dat zwaar, zo meent Kate. “Ze missen hun opa, vooral met Pasen was het moeilijk. En onze videochats zijn hectisch”

George (6), Charlotte (4) en Louis (1) hebben volgens Kate hun beste beentje voorgezet tijdens de quarantaine. “Ze houden zich heel sterk, ook al mogen ze niet naar school en naar hun vriendjes. “George is al wat ouder dan Charlotte en Louis, maar ze begrijpen alledrie dat er iets ernstigs aan de hand is. Ze verbazen me elke keer met hun inzicht op dat gebied. Ik probeer hen geen schrik aan te jagen, maar beantwoord al hun vragen wel op een manier die past bij hun leeftijd.”

“Tijdens de ziekte van hun opa waren ze erg kranig, al maakten we ons natuurlijk wel zorgen.” Opa Charles (71) raakte namelijk besmet met het coronavirus. De kleinkinderen waren nog wat jong om dat volledig te snappen, maar zijn zoon William zat wél met de handen in het haar. “Ik was héél bezorgd, ja. Ik sprak toen elke dag met hem, en wanneer ik hem hoorde geloofde ik ook echt dat het goed met hem ging. Dat stelde me gerust.”

Videochat

“Het is voor de kinderen niet fijn dat ze hun familie niet kunnen zien”, zegt Kate. “Vooral met Pasen, bijvoorbeeld, wanneer we normaal gezien allemaal samen zijn, vonden ze dat moeilijk. We houden wel contact met hen via videochat. We praten vooral met Charles en met mijn ouders. Zij missen de kinderen enorm en vinden het leuk om hen op die manier nog eens te zien. Volgende maand bellen we misschien wel naar Harry en Meghan om de eerste verjaardag van Archie te vieren.”

“Maar die videogesprekken verlopen soms hectisch”, lacht ze. “Iedereen kan er op dit moment waarschijnlijk al over meespreken, zo’n videogesprek met veel mensen, dat is niet handig. Je moet hopen dat niemand de computer laat vallen terwijl ze rondlopen, en dat niemand door elkaar spreekt. En dat ze op de juiste knopjes duwen... Mijn jongste zoon, Louis, is bijvoorbeeld gefascineerd door het grote, rode knopje in het midden. Hij wil er altijd op drukken, maar dan sluit hij het gesprek af.”