Ook prins William doet ‘s morgens Charlotte’s haar: “Maar een staartje is een nachtmerrie” SD

07 maart 2019

07u17

Bron: People 0 Royalty Prins William (37) bekende dinsdag tijdens een werkbezoek met zijn vrouw Kate Middleton (37), dat het vaderschap hem soms voor zware uitdagingen stelt. Niet in het minst wanneer het erop aankomt om zijn dochtertje, Charlotte, van een geschikt kapsel te voorzien. “Een nachtmerrie.”

De Britse prins William (37) bezocht dinsdag samen met zijn vrouw Kate Middleton (37) een park in Blackpool, waar ze met een groep vaders van de organisatie Dads 4 Life praatten. Toen een van de vaders bekende dat hij geleerd had om de kapsels van zijn dochtertje te maken aan de hand van videos op YouTube, gaf ook William toe dat hij het niet gemakkelijk heeft met het haar van zijn driejarige dochtertje Charlotte. “Probeer nooit om een staartje te maken!”, schudde hij het hoofd. “Wat een nachtmerrie.”

Zijn vrouw, Kate Middleton, vroeg hem daarop: “Heb je ooit geprobeerd om een vlecht te maken? Dat is met weven ... dat is pas moeilijk.” Waarop William lachte: “Ik kan een staart maken bij Charlotte, maar dat is het zo ongeveer. Ik heb niet genoeg haar om mee te oefenen!”