Ook Obama's feliciteren Harry en Meghan LVA

03u24

Bron: ANP/BuzzE 0 Photo News Prins Harry met Barack Obama op de Invictus Games in Toronto in Canada dit jaar. Royalty Oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama is ook blij met het koninklijke nieuws uit Londen. Via Twitter liet hij weten: "Michelle en ik zijn verheugd prins Harry en Meghan Markle te feliciteren met hun verloving. Wij wensen jullie een leven vol vreugde en geluk toe samen."

Michelle and I are delighted to congratulate Prince Harry and Meghan Markle on their engagement. We wish you a lifetime of joy and happiness together. Barack Obama(@ BarackObama) link

Harry heeft een zeer goede band met de Obama's en heeft hen meerdere malen ontmoet. De prins was in oktober 2015 uitgenodigd op het Witte Huis, tijdens zijn werkreis in Amerika. Zeven maanden later waren Barack en Michelle te gast op Kensington Palace, waar Harry hen voorstelde aan prins William, Kate en zijn neefje George, die de toenmalige president en First Lady begroette in zijn pyjama en badjasje.

EPA Prins Harry ontmoette Barack Obama toen hij nog president was op 28 oktober 2015.

Photo News Toenmalig president Barack Obama ontmoet prins George in zijn pyjama en badjasje.

REUTERS

In 2017 zag Harry de Obama's bij een aantal gelegenheden, onder andere in september bij de Invictus Games in Toronto, waar de prins ook voor het eerst in het openbaar verscheen met Meghan.

Veel Amerikaanse media vermoeden dat Barack en Michelle uitgenodigd worden voor het aanstaande huwelijk van Harry en Meghan.

Photo News Barack Obama en prins Harry tijdens de Invictus Games in het Canadese Toronto.

REUTERS Harry en Meghan bij de Invictus Games in Toronto in Canada op 25 september 2017.