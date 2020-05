Ook koninginnen en prinsessen dragen mondmaskers FT

15 mei 2020

00u00 2 Royalty Ook koninginnen en prinsessen dragen mondmaskers. Niet met gouden randje of in dezelfde kleur als hun jasje, wel doodgewone wegwerpexemplaren. Net als de handschoenen.

Koningin Mathilde en prinses Eléonore, 12 jaar intussen, droegen ze tijdens hun bezoek aan daklozenrestaurant Kamiano in Brussel, dat net als veel andere resto's in ons land overschakelde op takeaway. Dat Eleonore mee was met haar mama, is uitzonderlijk. Maar: ze had cake gebakken en wilde die aan de daklozen uitdelen. "We hebben alles goed ingepakt en het volgens de gezondheidsregels gedaan", zei de koningin. Het is al de tweede keer dat het koningshuis zelfgemaakt gebak aanbiedt: eerder gebeurde dat al bij twee rusthuizen.