Ook deze beroemdheden nemen het op voor prins Harry en Meghan Markle: "Ze doen alles om de wereld beter te maken”

21 augustus 2019

18u19

Prins Harry (34) en zijn echtgenote Meghan Markle (38) kwamen eerder deze week behoorlijk onder vuur te liggen toen bleek dat ze met een privéjet op vakantie gingen. Een niet zo evidente keuze voor de milieubewuste Britse royals, vonden critici. Maar heel wat beroemdheden, waaronder Pink (39) en Ellen DeGeneres (61), nemen het nu voor hen op.

Eerder deze week had Elton John al sterk uitgehaald naar critici van het koninklijke koppel. “Ik heb hun privéjet betaald”, schreef hij op Twitter. “Ik heb diep respect voor wat Harry en Meghan doen voor het goede doel en ik roep de pers op om te stoppen met hun dagelijkse aanvallen en onwaarheden.” En de zanger voegde er nog aan toe dat hij zich bewust was van het werk dat Harry verzet voor het klimaat en er dankzij een donatie aan Carbon Footprint voor zorgde dat de vlucht toch CO2-neutraal was.

Andere beroemdheden springen ook in de bres voor Harry en Meghan. Zo schrijft Pink op Twitter: “Ik ben blij dat mensen de hertog en hertogin van Sussex verdedigen." Volgens de zangeres viseren mensen vooral Meghan, en is dat erg onterecht. “De manier waarop mensen haar behandelen is de meest publieke vorm van pesterij die ik in lange tijd heb gezien. Het gaat alle perken te buiten. Kunnen we allemaal niet gewoon wat vriendelijker zijn? We moeten onze kinderen laten zien dat het cool is om aardig te zijn.”

Niet veilig

Ook actrice Jameela Jamil wijt de kritiek aan een wantrouwen van de Britten tegenover Meghan, die als vrouw van gemengde afkomst met een prins trouwde. “Ook ik kon niet begrijpen dat er tegenwoordig nog steeds zo'n uitgesproken haat/oneerbiedigheid is tegenover zwarte vrouwen in de wereld, want ik groeide beschermd op en zonder negatieve gevoelens tegenover eender welk ras”, schrijft ze op Twitter. “Maar we moeten onze ogen openen. Het komt zo vaak voor.” Daarnaast wijst ze het idee dat het koppel met een gewone lijnvlucht zou moeten vliegen, resoluut van de hand. “Het is niet veilig voor ons om op hetzelfde vliegtuig te zitten als royals of presidenten, idioten! Ze zijn het belangrijkste doelwit voor kidnappers of zelfs aanslagen. Het is in ons aller belang om niet in gevaar te komen door zo dicht bij mensen in deze belangrijke posities te zijn.”

Racistische pesters

Meghans goede vriendin, Jessica Mulroney, kwam haar ook te hulp. Op Instagram deelde de modeontwerpster een bericht waarin ze haar steun duidelijk uitsprak. “Wanneer iemand onterecht te maken krijgt met kritiek, dan zeg je iets. Wanneer die iemand een vriend of familie van je is, dan noem je die critici wat ze echt zijn. Jullie moeten je schamen, racistische pesters.” En ze voegde eraan toe: “Drie jaar lang onverdiende haat en misbruik. Dat is genoeg.”

Tv-presentatrice Ellen DeGeneres mengde zich ook in het debat. Zo deelde ze: “Portia (Ellens echtgenote, red.) en ik ontmoetten prins Harry en Meghan in Engeland om te praten over hun werk met betrekking tot natuurbehoud. Ze waren de meest nuchtere, medelevende mensen. Stel je voor dat je aangevallen wordt voor alles wat je dat, wanneer je de wereld alleen maar beter wil maken.”