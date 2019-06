Ook David Beckham zag Meghan wel zitten: “Ze was onweerstaanbaar aangetrokken tot hem” Redactie

26 juni 2019

12u00

Bron: PRIMO 0 ROYALTY Lang vóór prins Harry (34) op het toneel verscheen, had Meghan Markle (37) haar zinnen op een andere knappe Brit gezet: voetballer David Beckham (44). Dat vertelt een oude vriendin van Markle aan de Britse pers.

In 2013 was Meghan Markle net gescheiden van Trevor Engelson (42), haar eerste echtgenoot. Haar acteercarrière in de Verenigde Staten liep ook niet zoals ze had gehoopt, en dus besloot ze om haar kans te wagen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Britse tv-presentatrice Lizzie Cundy, een oude vriendin van Markle, had de actrice het plan opgevat om in het VK een hele nieuwe carrière uit te bouwen. ‘Ze vertelde me dat ze mee wilde doen in een Britse realityshow en dat ze een Brits lief wilde’, vertelt Lizzie. Ze voegt eraan toe dat Hollywood volgens Markle een ‘wrede plek’ was en dat ze zich in Londen erg thuis voelde. Een bron uit het koningshuis bevestigt Lizzies verhaal: ‘Meghan besloot jaren geleden dat ze naar het Verenigd Koninkrijk wilde verhuizen en in Londen beroemd wilde worden. Ze vermoedde dat een verandering van locatie haar leven zou veranderen’,klinkt het. ‘Meghan was erg vastbesloten om een grote ster te worden, en wanneer ze iets wil, dan krijgt ze het.’

Powerkoppel

Meghan kon zo een job als hostess versieren aan de zijde van model Oliver Cheshire, die verloofd is met zangeres Pixie Lott. Via Pixie ontmoette Meghan David Beckham. ‘Meghan heeft David altijd al vanuit de verte bewonderd’, vertelt de bron. “Ze werd onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Toch wist ze dat het nergens toe zou leiden omdat David getrouwd was met Victoria.”

Uiteindelijk besloten David en Meghan om vrienden te blijven. “David en Victoria zijn een van de belangrijkste powerkoppels ter wereld, dus het zijn goede mensen om te kennen. Meghan wist dat wanneer ze een A-lister wilde worden, ze ook bevriend moest worden met A-listers. En dat is precies wat ze deed met David en Victoria.”

Tegenwoordig zou Meghan Victoria, ex-Spice Girl en modeontwerpster, nog regelmatig zien. “Ze komen goed overeen”, klinkt het. “Meghan houdt erg van Victoria’s stijl en vindt het dan ook fijn om haar ideeën te horen over een werkgarderobe.” En Victoria heeft blijkbaar dezelfde warme gevoelens tegenover de vrouw die ooit verliefd was op haar man, want vorig jaar noemde ze Meghan nog ‘een prachtige, sterke en geweldige vrouw.’