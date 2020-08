Ook bruidsmeisje van prinses Diana en Charles was aanwezig op sekseiland Epstein TDS

20 augustus 2020

12u13

Bron: ANP 1 Royalty Hoewel Jeffrey Epstein ruim een jaar geleden een einde aan zijn leven maakte in de gevangenis, houden zijn ‘vuile zaakjes’ de gemoederen nog altijd bezig. De eens zo gevierde New Yorkse miljardair zou een van de bruidsmeisjes van prins Charles (71) en Lady Diana naar zijn beruchte ‘sekseiland’ Little Saint James hebben gebracht. Dit meldt The Daily Mail.

Volgens de Britse tabloid gaat het om Clementine Hambro, die ten tijde van het huwelijk van Charles en Diana in 1981 vijf jaar oud was en als bruidsmeisje fungeerde. Uit reisdocumenten zou blijken dat Hambro, die nu 44 jaar oud is, inderdaad een van Epsteins gasten was. “De eerste keer dat ik daar in 1999 kwam was om zakelijke redenen,” aldus Clementine, die destijds voor het beroemde veilinghuis Christie’s werkte.

Hambro, een achterkleindochter van Sir Winston Churchill, vervolgt: “De tweede keer dat ik op het eiland was, was nadat ik een persoonlijke uitnodiging had ontvangen. Maar het viel nogal tegen, omdat ik niemand kende en het niet naar mijn zin had. Ik heb het dus bij die twee bezoekjes gelaten.”

Hoewel er de meest wilde verhalen rondgaan over alles wat er zich op het ‘sekseiland’ van Epstein heeft afgespeeld, benadrukt Hambro met klem dat ze nooit of te nimmer is lastiggevallen. “Ook ben ik nooit getuige geweest van dat wat er zich heeft afgespeeld. Ik was jong, naïef en heb veel geluk gehad. Mijn hart huilt.”

