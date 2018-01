Ook 'betaalbare' gouden ring van Meghan Markle wordt kooptrend MVO

07u15 0 Photo News Meghan Markle met haar gouden ring. Royalty De verlovingsring van Meghan Markle op de kop tikken is voor de meeste vrouwen geen optie. Gelukkig is de toekomstige prinses de laatste tijd gespot met een andere, gouden ring, die wel 'betaalbaar' blijkt.

De ring is van het merk Zofia Day. "Ik vind het geweldig dat Meghan onze juwelen draagt," zegt Lisette Polny. "Dankzij haar stijl hebben we al heel wat meer verkocht dan vroeger."

Met 14-karaats goud en kleine diamantjes, komt de ring op zo'n 715 dollar ofwel 583 euro. Nog steeds een grote investering, maar dat hebben vele Markle-fans er graag voor over.

"Het is fantastisch om geselecteerd te zijn door een vrouw als Meghan," gaat Polny verder. "Mijn merk is nog altijd vrij klein. Dat zegt iets over haar. Ik denk niet dat ze grote merknamen nodig heeft om eruit te springen."