Exclusief voor abonnees Onze opinie. “Pijnlijk noemt Albert de procedure. Dat was ze vooral voor Delphine en haar moeder” Jan Segers

28 januari 2020

00u00 2

Eindelijk. Wat alle burgers van zijn koninkrijk al jaren wisten, heeft koning Albert nu toegegeven. Heeft hij moéten toegeven. Dat hij de vader is van niet drie maar vier kinderen. De koning is 'bereid te erkennen' dat Delphine zijn dochter is, klonk het gisteren. Hoezo, bereid? Alsof het om een ruimhartig gebaar van zijn kant gaat, een genereuze geste. Iets bekennen, iemand erkennen doe je vóór het onomstotelijke bewijs is geleverd, niet erna. Het resultaat van de DNA-test liet geen enkele ruimte meer voor twijfel, zo die nog bestond. Daarna pas je verantwoordelijkheid opnemen vergt geen grootmoedigheid, geen zielenadel. Het vergt vooral koppigheid en het getuigt van egocentrisme en wereldvreemdheid.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis