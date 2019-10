Onvoorspelbare Máxima pakt uit met perfecte jurk voor het staatsbanket Redactie

15 oktober 2019

12u00

Bron: AD 0 Royalty De Nederlandse Koningin Máxima had vandaag geen betere jurk kunnen uitkiezen dan de roze japon van haar favoriete ontwerper Jan Taminiau. De koningin schitterde vanmiddag tijdens het staatsbanket in India , tot groot genoegen van modejournalist Josine Droogendijk. “De jurk is ingetogen qua kleur, maar toch heel rijk van stof. Daardoor blijft het geheel mooi in balans.”

Fashionkenner Droogendijk weet als geen ander: Máxima is onvoorstelbaar onvoorspelbaar. Ook vandaag, tijdens het staatsbanket in New Delhi, verraste de koningin in een roze jurk, gemaakt van een echte Indiase sari. Waar het eerst nog een raadsel was van wie de creatie zou zijn, bleek het later om een ontwerp van Jan Taminiau te gaan. Een van Máxima’s favoriete designers. “Hij heeft zichzelf weer overtroffen”, jubelt Droogendijk.



De japon, ‘ingetogen qua kleur, maar toch heel rijk van stof’, past precies bij de gelegenheid van het staatsbanket. “Ik ben echt blij verrast. Door de kleur en de stof van Máxima’s jurk blijft het geheel mooi in balans”, legt Droogendijk uit. “De koning heeft gekozen voor black tie, dan denk je niet direct aan een diadeem bij de koningin”, aldus de fashionkenner, die niet had verwacht dat Máxima zo zou uitpakken.



De diamanten bandeau waar Droogendijk het over heeft, is een graag gezien juweel bij de koningin. “De bandeau is makkelijk te combineren en draagt ze vaak. Ik snap dat Máxima daarvoor heeft gekozen.”

Maximaal

Er valt Droogendijk nog meer op: onder de intrigerende jurk van Máxima kwamen enorm hoge hakken mét plateau vandaan. “Als Máxima vrijheid krijgt, dan benut ze die maar al te goed. Máxima gaat graag voor maximaal.”



De extravagante outfit van vandaag mag dan een eyecatcher zijn; de komende dagen zal Máxima in minder opvallende ontwerpen verschijnen, verwacht Droogendijk. “De eerste dagen draait alles om pracht en praal, maar de komende dagen zal de inhoud juist meer centraal staan. Ik denk dan ook dat de koningin in zakelijkere creaties zal verschijnen.”



De japon zorgde vandaag overigens wel even voor verwarring onder Máxima-kenners. De jurk lijkt namelijk in geen enkel opzicht op de gebruikelijke creaties van Jan Taminiau. “De ontwerpen van Taminiau zijn vaak geborduurd”, legt Droogendijk uit. En dat hij ook iets heel anders kan maken, maakt Taminiau zo geschikt voor onze koningin. “Een couturier die kan schakelen is voor Máxima van groot belang.”