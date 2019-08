Ontwortelt prinses Madeleine alweer haar gezin? Zweedse royal zet haar huis in Miami te koop MD

02 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Madeleine van Zweden woont nog geen jaar in Florida, maar haar huis staat alweer te koop. In vier jaar tijd heeft de koningsdochter met haar jonge kroost in drie landen en vier steden gewoond. Door dat zwerversbestaan dreigen haar drie kinderen wel hun titels en rang te verliezen.

Prinses Madeleine (37) en haar man Chris O’Neill (45) mogen wéér aan het inpakken slaan. De villa die het koppel sinds vorige zomer huurt in Miami, in de staat Florida, is te koop gezet. Het hof blijft vaag over waar Madeleine en Chris nu met Leonore (5), Nicolas (4) en Adrienne (1) naartoe verkassen. Volgens de woordvoerster woont het gezin “permanent” in Florida en zijn er “geen onmiddellijke plannen om te verhuizen”. Voltijdse moeder Madeleine volgt haar man overal waar hij voor zijn job als financier naartoe moet en zegt nu zelf dat ze het anonieme leven in de Amerikaanse staat heerlijk vindt. Als ze haar thuisland nog veel langer de rug toekeert, verliezen haar kinderen wel hun prinsentitels en recht op de troon.

“Investeren in de kinderen”

Momenteel is de prinses met haar gezin in Zweden, waar recent tegen hoge kost een appartement binnen het paleizencomplex van Stockholm voor haar is ingericht. Samen met de rest van de koninklijke familie heeft ze juli doorgebracht op hun zomervilla Solliden op een eiland in het uiterste zuiden van Zweden. “Het is een maand waar prinses Madeleine erg naar uitkijkt omdat ze de rest van het jaar in het buitenland woont”, laat het hof weten. “De hele familie hecht er belang aan samen te zijn’. Het was Chris’ “bedoeling zo vaak mogelijk aanwezig te zijn”, maar “het is niet overal vakantie in juli” en hij heeft moeten pendelen. Het is de carrière van Chris, als directeur van Wilton Payments, het financiële dienstverleningsbedrijf van zijn schoonbroer, die zijn gezin sinds 2015 van New York naar Stockholm en vervolgens van Londen naar Florida heeft gebracht. “Gemakkelijk is het niet, maar gelukkig zijn er telefoons en kan je facetimen”, zei Madeleine in juni over de afstand met haar familie. “Het is wat frustrerend als er kleine kinderen zijn en ze plots moeten vernemen dat er een tandjes heeft.” De prinses voegde daar wel aan toe dat ze het zalig vindt om in de VS een anoniem leven te leiden en niet voortdurend gefotografeerd te worden. Zo kan ze zich helemaal aan het moederschap wijden: “Ik wil echt investeren in hun kindertijd, ik wil er helemaal zijn. Ik vind dat ongelooflijk belangrijk.”

Nergens thuis

Maar nu dringt zich dus opnieuw een verhuis op. Madeleines moeder en zus, koningin Silvia en kroonprinses Victoria, lazen haar vorige zomer al de levieten over het voortdurend ontwortelen van haar jonge kroost. Bovendien stipuleert de Zweedse grondwet dat troonopvolgers in hun eigen land en cultuur moeten opgroeien, anders verliezen ze hun rechten op de troon én hun prinsentitels. Leonore gaat straks naar de lagere school en als ze dat niet in Zweden doet, lijkt de kans groot dat Madeleines oudste binnen enkele jaren dus prinses en troonopvolgster af is. Intussen vervult Madeleine nauwelijks tot geen taken, hoewel ze twee maanden geleden wel een kinderboek voorstelde dat jonge lezers moet alert maken voor seksueel misbruik. Intussen wijzen de Zweden grotendeels Chris met de vinger. Bij zijn huwelijk wees hij de Zweedse nationaliteit en een koninklijke titel af om zijn zakenbelangen te kunnen blijven najagen. Als zoon van een Amerikaanse vader en Oostenrijkse moeder geeft hij grif toe dat hij zich nooit ergens thuis heeft gevoeld. “Ik groeide op in Londen met twee ouders uit verschillende landen, dus heb ik mezelf nooit als Brits beschouwd. Ik heb geen duidelijke identiteit als het op nationaliteit aankomt. Het heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ik een soort sociale kameleon ben”, zei hij vorig jaar. De nabije toekomst moet uitwijzen of hij zijn kinderen, kleinkinderen van de koning van Zweden, wel een gewortelde identiteit zal gunnen…