Ontslagnemende assistente van Meghan Markle werkte eerder voor Robbie Williams: “Dat deed ze wél met plezier” DBJ

27 november 2018

15u20

Bron: Daily Mail Royalty Er zijn details bekend geraakt over de persoonlijke assistente van Meghan Markle die deze maand ontslag nam. Het gaat om de Franse Melissa Touabti (39) en ze werkte eerder voor wereldster Robbie Williams. Een bron vertelt aan Daily Mail dat ze liever voor hem werkte.

Begin deze maand raakte bekend bekend dat Melissa, de persoonlijke assistente van Meghan Markle, ontslag had genomen. Over de assistente was verder niets bekend, enkel dat ze de derde persoonlijke assistent was van Harry en Meghan die in korte tijd ontslag nam. Het Britse hof gaf als enige commentaar dat zij ‘enorm getalenteerd’ was en een belangrijke rol had vervuld tijdens het huwelijk van Harry en Meghan, alsook bij de voorbereidingen.

De Britse krant Daily Mail is er nu achter gekomen dat het om Melissa Touabti gaat en dat ze eerder werkte voor de Britse zanger Robbie Williams. De bron vertelt dat ook Robbie Williams ‘een levendig karakter heeft’. “Toch werkte ze voor hem veel langer dan voor Meghan.” Ze zou gelukkig zijn geweest in die baan. Het zou zelfs aannemelijk zijn dat Robbie Williams haar heeft aanbevolen bij de koninklijke familie, maar dat is niet bevestigd.

Nauwe banden

Het is algemeen geweten dat het voormalig lid van Take That goede banden onderhoudt met de koninklijke familie. Zo was Williams samen met zijn vrouw Ayda Fields aanwezig op het huwelijk van Harry en Meghan en mocht hun dochtertje Theodora vorige maand bruidsmeisje zijn bij het huwelijk van die andere prinses, Eugenie. Juist de vrienden van Robbie Wiliams zouden dan ook enorm verrast zijn dat zijn voormalig assistent de handdoek in de ring heeft gegooid bij de familie waar de zanger zo goed bevriend mee is.

Het derde ontslag in korte tijd komt te midden van de geruchten over een veeleisende Meghan, een Harry die in alles haar wensen wil inwilligen én het nieuws over hun verhuizing naar Frogmore Cottage in Windsor, dat volgens insiders alles met de ontstane spanningen binnen het paleis te maken heeft.