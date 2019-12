Ondanks schandalen: “Prinses Beatrice blijft grootste supporter van papa Andrew” SDE

23 december 2019

16u57

Bron: People 0 Royalty Wat een heuglijke tijd had moeten worden voor de Britse prinses Beatrice (31), die verloofd is, is uitgedraaid op een nachtmerrie nu haar vader, prins Andrew (59), beschuldigd wordt van banden met Jeffrey Epstein en van seks met een minderjarige. Maar de prinses blijft achter haar vader staan. Dat schrijft People.

De Britse prins Andrew bevindt zich momenteel in woelige wateren: hij werd net iets te vaak genoemd in het schandaal rond miljardair Jeffrey Epstein en een BBC-interview dat zijn naam moest zuiveren, draaide net iets minder in zijn voordeel uit dan gehoopt. De prins legde dan ook al zijn openbare functies neer. Maar ondanks alle problemen, blijft zijn familie als een blok achter hem staan. Vooral oudste dochter Beatrice steunt hem onvoorwaardelijk. Dat zeggen verschillende bronnen aan People.

Moeilijke tijden

Eigenlijk zou Beatrice haar vader afgeraden hebben om dat desastreuze interview met BBC te doen, al viel haar verzoek in dovemansoren. “Fergie en Beatrice waarschuwden hem allebei om het programma niet te doen, maar zijn toenmalige privésecretaris Amanda Thrisk was het interview meer genegen. Ze dacht dat het hem een kans zou geven om een lijn te trekken onder de associatie met Epstein.” Helaas bleek eerder het tegenovergestelde te gebeuren. Gelukkig kan Andrew op zijn familie - ex-vrouw Fergie en dochters Beatrice en Eugenie - rekenen. “Dit zijn zonder enige twijfel erg moeilijke tijden”, klinkt het. “Maar ze reizen nog steeds samen, en ze gaan gewoon verder zoals altijd. Beatrice zou nooit iets doen dat haar vader zou kwetsen. Hij zal altijd aan haar zijde staan, en zij aan die van hem.”

(Lees verder onder de foto.)

Grote rol

En dat mag je best letterlijk nemen. In 2020 zal Beatrice in het huwelijksbootje stappen met verloofde Edoardo Mapelli Mozzi en Andrew zal - in tegenstelling tot wat velen dachten - daar waarschijnlijk bij aanwezig zijn én een grote rol spelen. “Ik ben ervan overtuigd dat hij haar naar het altaar zal begeleiden”, klinkt het. “Hij speelt een erg traditionele rol in haar leven. Ze is zijn grootste supporter.”

Toch was papa Andrew vorige week niet aanwezig op het verlovingsfeestje van het gelukkige paar. Mama Fergie en zus Eugenie waren wél aanwezig, net als Pippa en James Middleton en hun geliefden. Een twintigtal gasten genoten eerst van een intiem dinertje, waarna meer genodigden langskwamen voor een feestje tot in de late uurtjes. “Beatrice en Edoardo waren erg blij om omringd te worden door al hun vrienden", vertelt een bron aan People. “Ze namen hun tijd om de ruimte door te gaan en gedag te zeggen aan iedereen.” Maar Andrew was dus niét aanwezig, vermoedelijk omdat hij de aandacht niet wilde afleiden van het gelukkige koppel. Eerder die dag was hij nochtans wel aanwezig op het jaarlijkse kerstfeestje van zijn moeder, koningin Elizabeth, op Buckingham Palace.