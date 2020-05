Ondanks opleiding: “‘B-actrice’ Meghan Markle slecht voorbereid op rol als beroemdste vrouw ter wereld” SDE

Bron: 9Honey 0 Royalty Over de verschillen tussen Kate Middleton (38) en Meghan Markle (38) is al heel wat gezegd en geschreven, vooral dan over de manier waarop ze hun koninklijke taken vervulden. Het verschil is alvast niet te wijten aan de opleiding die ze kregen, vertelt royalty-experte Katie Nicholl aan 9Honey.

“Ze hadden allebei een team van ervaren helpers tot hun beschikking, die hen hielpen zich een weg te banen door hun nieuwe, koninklijke leven”, zegt Katie Nicholl. “Het is dus zeker niet het geval dat Kate een opleiding kreeg en Meghan niet. Zowel Meghan als Kate kwamen als gewone mensen via hun huwelijk in de koninklijke familie terecht, al was de ene een bekende actrice die al iets ouder was en misschien wat meer levenservaring had. Maar toen ze trouwden waren ze allebei niet vertrouwd met de werking van de koninklijke familie, de protocollen en alles wat ze verder nog moesten leren."

Toen prins Harry in november 2017 aankondigde dat hij verloofd was met ‘Suits-actrice Meghan, dachten heel wat mensen dat ze zich makkelijk zou aanpassen aan haar nieuwe leven. “Als een actrice was ze het gewend om gefotografeerd te worden", zegt Nicholl. “Ze was al bekend voordat ze trouwde. Maar ze heeft zelf gezegd dat er gesuggereerd werd dat ze wel om zou kunnen met de persaandacht en een leven in de schijnwerper, omwille van haar ervaring.” Dat draaide echter anders uit: “Ik denk eigenlijk dat het vrijwel onmogelijk was om zich voor te bereiden op wat zij heeft meegemaakt. Haar ervaring als B-actrice kan haar zeker niet hebben geholpen om zich staande te houden toen ze plots de beroemdste vrouw ter wereld werd. Ze werd wereldwijd beroemd, op een schaal die niet te vergelijken is met Hollywood, of wat ze daarvoor ook kende.”

Moeilijkheden met de pers

Toch kun je niet zeggen dat Kate het veel makkelijker gehad heeft, vindt de royalty-experte. “Ook zij heeft problemen met de media gehad. Ze werd niet altijd in een positief daglicht gesteld. Vooral in het begin had ze het moeilijk met de pers. In Meghans geval lijkt het er echter op dat ze niets goed kon doen - van de kleur nagellak tot de kleren die ze droeg of de manier waarop ze mensen knuffelde. Wat ze ook deed, ze streek er iemand mee tegen de haren.”

Dat Meghan het moeilijk het had, bleek uit hun befaamde documentaire die in Afrika gefilmd werd. “Ik heb het al zo vaak tegen H gezegd - zo noem ik hem - het is niet voldoende om gewoon te overleven, toch? Dat is niet het doel van het leven. Je moet floreren, je moet je blij voelen", klonk het toen. “Ze was misschien ouder dan Kate toen ze trouwde en ze had misschien ervaring in de schijnwerpers, maar uit die documentaire bleek heel duidelijk dat ze het misschien wel eenvoudig deed lijken, maar dat het dat helemaal niet was”, zegt Nicholl. “Harry en Meghan projecteerden en erg gelukkig beeld van henzelf, maar als je een laagje wegkraste werd duidelijk dat niet alles was wat het leek. Ze waren allebei ongelukkig, vooral Meghan. Ze kon maar niet wennen aan grote delen van haar leven.”

