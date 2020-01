Ondanks Epstein-affaire: “Prins Andrew is rots in de branding voor de Queen” SDE

Bron: The Sun 0 Royalty Nu Queen Elizabeth (93) worstelt met de gevolgen van de ‘Megxit’, leunt ze steeds meer op haar in ongenade gevallen zoon, prins Andrew (59). Dat schrijft The Sun. “Hij is een baken van kracht geweest", klinkt het.

Nog niet zo lang geleden ging het royaltynieuws in Groot-Brittannië uitsluitend over prins Andrew en zijn banden met de Amerikaanse miljonair Jeffrey Epstein, die beschuldigd wordt van pedofilie. Een desastreus tv-interview zorgde ervoor dat hij zijn openbare functies neer moest leggen, en sindsdien houdt de zoon van Queen Elizabeth zich voornamelijk op de vlakte.

Maar nu prins Harry en zijn Meghan hun vertrek uit de Britse monarchie hebben aangekondigd - de zogeheten ‘Megxit’ - heeft de koningin wel andere katjes te geselen. En Andrew blijkt een ware steun te zijn voor zijn ouders in deze moeilijke tijden. Dat bevestigt een bron uit het paleis aan The Sun. “Andrew praat constant met haar (de Queen, red.) aan de telefoon, en gaat nu een paar dagen bij haar logeren. Uiteraard heeft hij nu een hoop vrije tijd, maar hij zou er sowieso geweest zijn als schouder om op te huilen. Hij ziet de Queen erg vaak in Windsor, waarschijnlijk meer dan eender welke andere royal, en hij is haar rots in de branding. Achter de schermen praten we vaak over een familie die uit elkaar valt, en Andrew doet zijn best om de zaken te verbeteren.”

Spijt

“In de ogen van het publiek is het misschien einde verhaal, maar hij ziet het als zijn plicht om de koningin en prins Philip te steunen en hen door deze beproeving te helpen”, vervolgt de bron. En Andrew heeft spijt, klinkt het. “Het heeft even geduurd, maar hij heeft eindelijk beseft wat een idioot hij geweest is. Hij heeft enorm veel spijt. Hij weet dat hij de Queen en de monarchie in de steek gelaten heeft en dat het erg moeilijk gaat zijn om het respect van het publiek terug te winnen. Hij wil dan ook alles doen wat hij kan om het goed te maken met zijn moeder. Als hij niet zo'n afgrijselijke fout had gemaakt, dan zou hij nu een belangrijke rol hebben in het koningshuis. Mogelijk zou hij ook heel wat goede doelen en patronaten van Harry en Meghan kunnen overnemen. Maar op dit moment kan hij alleen een terughoudende rol aannemen. Ondanks zijn fouten is hij enorm loyaal en een teamspeler, zoals hij ook in de marine was.”