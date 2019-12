Ondanks alle kritiek op prins Harry & Meghan: “Diana zou apetrots geweest zijn” BDB

13 december 2019

14u00 0 Royalty Dure vliegtuigtripjes, exuberante uitgaven voor hun nieuwe woning en ongelukkige uitspraken: het regende het voorbije jaar kritiek op het gedrag van prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38). Toch zou Harry’s moeder, wijlen prinses Diana, heel trots geweest zijn op haar zoon. Dat zegt Omid Scobie, royalty-expert van Harper’s Bazaar.

Er ging dit jaar geen week voorbij of er verscheen ergens kritiek op het gedrag van prins Harry en z’n vrouw Meghan Markle. Toen duidelijk werd dat het paar een eigen woning wou bijvoorbeeld - en niet langer onder één dak wou wonen met broer William en schoonzus Kate. De belastingbetaler moest hierdoor 2,4 miljoen pond (zo’n 2,8 miljoen euro) neerleggen voor de renovatie van Frogmore Cottage. Daarnaast riep ook hun vlieggedrag heel wat vragen op. Terwijl Harry & Meghan graag een lans breken voor het klimaat, vliegen ze intussen wel in een privéjet de wereld rond voor hun vakanties. Een beetje hypocriet, vonden veel critici.

Toen de twee in november op doortocht waren in Afrika, probeerden ze dan ook uit alle macht om hun imago te verbeteren. Het koppel droeg makkelijke, ‘sjofel’ uitziende kledij en Meghan liet zich fotograferen terwijl ze op de grond zat tussen de andere moeders. Een documentaire die hierover op tv verscheen deed echter meteen weer afbreuk aan dat nieuwe, zorgvuldig opgebouwde imago. Meghan vertelde daarin namelijk met tranen in de ogen hoe moeilijk haar nieuwe leven is, en dat het eigenlijk niet goed met haar gaat. Dat een van de meest geprivilegieerde vrouwen op de planeet dit vertelde in een van de armste landen ter wereld, was op z’n minst ongelukkig, klonk het op sociale media.

Instagrampagina

Ondanks al die kritiek steekt Omid Scobie, royalty-expert van Harper’s Bazaar, de loftrompet over Harry en Meghan. Hij roemt vooral hun liefdadigheidswerk en het feit dat ze dit uitgebreid delen via hun Instagramaccount @sussexroyal. “De twee proberen zo het verschil te maken”, vertelt Scobie. “Het is goed doordacht. Diana zou zo trots zijn op wat Harry en Meghan nu met hun platform doen. Ze zijn creatief, denken out of the box en doen dingen echt anders.”

De hertog en hertogin van Sussex hebben miljoenen volgers op Instagram en hebben ook een stevige vinger in de pap bij de invulling van hun account. “Harry en Meghan stonden zowat aan de wieg van hun pagina”, vervolgt Omid. “Ze gebruikten zelfs een kleurenpalet om het exacte koningsblauw voor hun banner en hun logo te kiezen. Het was het idee van Meghan om al hun foto’s te voorzien van een witte rand. Ze waren zelfs op de hoogte van de algoritmen van Instagram. Eén van de ideeën die opborrelde tijdens een brainstorm, waarbij de twee ook aanwezig waren, was om iedere maand een ander goed doel in het zonnetje te zetten op hun account.”

Vernieuwend

Omid vertelt dat het koppel via Instagram de manier van communicatie van de koninklijke familie kan veranderen. “Ze profileren zich ook als een ‘nieuwe generatie’ die zich onderscheidt van de traditionele monarchie. Ze doen nieuwe dingen, net zoals Diana haar eigen pad bewandelde. Als zij vandaag nog steeds bij ons was, zou ze hetzelfde hebben gedaan op sociale media.”