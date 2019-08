Omstreden Britse prins Andrew duikt onder in Spanje (en reageert op misdaden van Epstein)

19 augustus 2019

12u24

Bron: The Daily Telegraph/The Sun 10 Royalty De Britse prins Andrew (59) is geschokt door de misdaden van de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Dat laat een woordvoerder van de tweede zoon van koningin Elizabeth weten, die door d iverse media zélf wordt beschuldigd van seksueel wangedrag in het huis van Epstein. Andrews daden zouden zijn woorden evenwel tegenspreken: omdat de prins in het oog van de storm staat is hij volgens de Britse media immers gevlucht naar Spanje.

Hoewel prins Andrew zeer goede contacten zou hebben onderhouden met de inmiddels overleden Epstein, reageert hij geschokt op alle onthullingen die de afgelopen dagen aan het licht kwamen. “De hertog van York is ontsteld over het recente nieuws van Jeffrey Epsteins misdaden”, laat een woordvoerder van Buckingham Palace aan The Daily Telegraph weten. “Zijne Koninklijke Hoogheid betreurt de uitbuiting van enig menselijk wezen en de suggestie dat hij dergelijk gedrag zou goedkeuren, eraan zou deelnemen of zou aanmoedigen, is weerzinwekkend.”

Epstein (66), die veel machtige politici persoonlijk kende, zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt. De steenrijke zakenman werd ruim een week geleden levenloos gevonden in zijn cel in Manhattan. Uit onderzoek is gebleken dat hij zichzelf heeft opgehangen.

Prins Andrew kreeg veel kritiek vanwege zijn banden met Epstein. De Daily Mail publiceerde het afgelopen weekend beelden van de prins uit 2010. Daarop is te zien hoe hij een vrouw uitzwaait bij de deur van het huis van Epstein. Dat is twee jaar nadat de zakenman was veroordeeld wegens het aanzetten tot prostitutie. Ook in 2011 werd Andrew gefotografeerd met Epstein. Destijds gaf de prins toe dat het fout was geweest om nog met Epstein om te gaan. Hij gaf zijn post als bijzonder Brits handelsambassadeur op vanwege zijn vriendschap met de Amerikaanse miljardair.

Ondergedoken

Toch lijkt het de Britse prins te heet onder de voeten te worden. Nadat hij een tijdlang binnen de beschermende omgeving van het Schotse Balmoral heeft verbleven, is Andrew nu naar het Spaanse Málaga gevlucht, waar hij volgens Britse media is ondergedoken. De zoon van koningin Elizabeth is evenwel niet alleen, maar nam zijn koffers met Sarah Ferguson, zijn ex met wie hij altijd goed bevriend is gebleven. Fergie zou met hem mee zijn gegaan om een oogje in het zeil te houden. “Ze stond erop met hem mee te gaan zodat ze voor hem kan zorgen en aan de wereld kan laten zien dat ze nog altijd achter hem staat”, weet een insider in The Sun.

Volgens The Sun is Andrew bijzonder paniekerig nu zijn banden met Epstein opnieuw aan de oppervlakte komen. Onder de Spaanse zon probeert hij zijn gedachten op een rijtje te krijgen, en hoopt hij te ontsnappen aan alle moeilijke vragen en scheve blikken.

Spilfiguur

“De hertog wat redelijk ontspannen, maar nu doet hij het in zijn broek. De hele Epstein-affaire is momenteel het grootste verhaal ter wereld en Andrew staat centraal in dit verhaal”, gaat de bron verder. De twee zouden zich hebben verscholen in een resort in Sotogrande bij Málaga. Het resort is volledig omheind en staat onder permanente bewaking. Er werden ongeveer 200 luxeappartementen en 3.000 villa’s gebouwd op het domein.