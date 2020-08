Omringd door pure luxe en machtige vrienden: zo duikt Juan Carlos onder in de Dominicaanse Republiek

Royalty

De voormalige Spaanse koning Juan Carlos (82) heeft een luxueus resort in de Dominicaanse Republiek gekozen als - tijdelijk - ballingsoord. Terwijl koningin Sophia (81) is achtergebleven in Madrid, kan de oud-vorst er in alle stilte ontsnappen aan de scheve blikken en lastige vragen rond het grote corruptieschandaal waarin hij verwikkeld zit . Volgens Spaanse media is de voormalige vorst naar de Caraïben gereisd op uitnodiging van een oude vriend, de Cubaanse suikermagnaat Pepe Fanjul (76). Dankzij zijn rijke en machtige connecties ziet het er dus niet naar uit dat Juan Carlos weldra dreigt weg te kwijnen, wel integendeel. Hij zou zich volgens sommige media nadien definitief willen vestigen in Portugal.